Ligue 2 : Saint-Etienne s’impose avec la manière à Grenoble et retrouve le top 10

Grenoble, 7ème, recevait Saint-Etienne, 12ème, ce lundi soir en clôture de la 31ème journée de Ligue 2. Une belle affiche entre deux équipes en forme alors que les Stéphanois surfaient sur une série de neuf matchs sans défaite tandis que les Grenoblois restaient sur deux victoires de rang. Dans une première période intense et très rythmée, les deux formations se rendaient coup pour coup. Juste avant la pause, Adrien Monfray venait sauver son équipe en dégageant un ballon très chaud sur sa ligne (43e).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Laurent Batlles se détachaient grâce à Niels Nkounkou, auteur d’un superbe numéro en solo pour effacer la défense grenobloise et mystifier le pauvre Brice Maubleu (48e, 1-0). Après cette ouverture du score plutôt logique, les Stéphanois continuaient de mettre la pression devant les cages adverses mais sans réussite jusqu’au nouveau coup de génie, de Jean-Philippe Krasso cette fois-ci. L’attaquant récupérait un ballon et lobait le portier grenoblois (80e, 2-0). Le rythme de la rencontre retombait ensuite et l’arbitre de la rencontre renvoyait les 22 acteurs de la partie. Grâce à cette victoire, Saint-Etienne remonte en première partie de tableau. Grenoble, de son côté, perd du terrain sur les équipes de tête et s’éloigne de la montée en Ligue 1.

