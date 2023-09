Qualifs CAN 2023 : le Ghana renverse la Centrafrique et se qualifie avec l’Angola dans le groupe G

On assistait ce jeudi soir à une rencontre capitale pour le Ghana, hôte de la Centrafrique dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023, prévue l’hiver prochain en Côte d’Ivoire. D’abord dominées au score, les Black Stars renversaient finalement la rencontre et prenaient les trois points de la victoire (2-1). Car oui, les visiteurs avaient débloqué la marque dans ce match avec l’ouverture du score de l’ancien Messin Louis Mafouta, aujourd’hui à Amiens, avant la demi-heure de jeu (0-1, 25e).

Un résultat très surprenant puisqu’à ce moment-là, le Ghana était éliminé de la prochaine édition de la CAN. Mais avant le retour au vestiaire, le néo-Hammer Mohammed Kudus inscrivait le but égalisateur (43e) avant de voir la nouvelle recrue de l’OL, Ernest Nuamah, sauver les siens et leur garantir la première place du groupe E en fin de match (2-1, 87e). Une victoire qui garantit donc le ticket pour les poulains de Chris Hughton pour la compétition continentale avec l’Angola, deuxième de la poule après son match nul et vierge face à Madagascar (0-0), qui finit à la dernière place au classement.