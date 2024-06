Pays-Bas : Ronald Koeman ne changera pas ses plans avec ou sans Mbappé

Après avoir perdu ses deux derniers face-à-face au cours des éliminatoires, les Pays-Bas retrouveront la France, ce vendredi (21h), dans le cadre de la deuxième journée du groupe D. En vue de faire un grand pas vers la qualification, les Oranje comptent conjurer le sort face aux Bleus. Malgré l’incertitude autour de la présence de Kylian Mbappé pour ce choc, Ronald Koeman ne compte pas changer ses plans.

La suite après cette publicité

«Non, rien de différent. On a préparé ce match de la même façon. On va voir s’il débute déjà. Mais même s’il ne débute pas, la France est très forte. Elle a beaucoup d’expérience et de très bons joueurs sur le banc. On s’est préparé de la meilleure façon possible et on se sera toujours prêt. On va jouer de la même façon qu’il joue ou pas», a déclaré le sélectionneur néerlandais au micro de beIN Sports.

Pour ce Pays-Bas - France, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Une victoire de la France 2-1 peut vous rapporter jusqu’à 731€.