Celta Vigo - FC Barcelone : les compositions officielles

Pour la 25ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du stade Balaídos pour y affronter le Celta Vigo ce samedi à 18h30 (suivez la rencontre en direct sur FM). Alors que Gérone et le Real Madrid ont un peu d’avance au classement, le FC Barcelone est désormais à la lutte avec l’Atlético de Madrid pour la dernière marche du podium. Les hommes de Diego Simeone sont revenus à hauteur du Barça avec une victoire contre Las Palmas alors les Catalans doivent s’imposer contre une équipe difficile à manœuvrer pour garder 3 points d’avance sur les Colchoneros. Mais la dynamique n’est pas forcément la meilleure avec un match nul concédé à domicile contre Grenade lors de la dernière journée et un jeu qui peine toujours à se mettre en place du côté de Xavi, d’autant que le Barça reste sur 2 matchs sans victoire sur la pelouse du Celta. Un Celta Vigo qui comme la saison dernière se bat pour son maintien en Liga. Avec seulement 2 points d’avance sur la zone rouge, les joueurs de Rafael Benitez ne sont pas au mieux sur les dernières rencontres avec un seul succès sur les 5 derniers matchs. Victoire obligatoire pour se donner de l’air.

Pour les choix tactiques, Xavi continue avec son 4-3-3 avec Vitor Roque qui est titulaire sur l’aile gauche de l’attaque avec Lewandowski et Yamal. Christensen est à nouveau aligné au milieu de terrain devant la défense, accompagné par Pedri et De Jong. Koundé sera à droite de la défense et Cancelo à gauche. Les Galiciens eux joueront en 4-4-2 avec une défense composé de droite. gauche de Mingueza, Starfelt, Dominguez et Ristic. Beltran et Tapia au milieu puis un duo Aspas et Larsen devant.

Les compositions d’équipes :

Celta Vigo : Guaita - Mingueza, Starfelt, Dominguez, Ristic - Allende, Tapia, Beltran, De la Torre, - Aspas (cap.), Larsen.

FC Barcelone : Ter Stegen (cap.) - Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo - De Jong, Christensen, Pedri - Yamal, Lewandowski, Roque.