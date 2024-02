Liga : l’Atlético de Madrid colle une manita à Las Palmas

Sans Antoine Griezmann resté sur le banc, l’Atlético de Madrid s’est fait plaisir durant cette 25e journée de Liga. Le club de la capitale n’a pas fait de détail lors de la réception de Las Palmas en giflant son adversaire sur le score de 5-0. Les Colchoneros en profitent pour ravir la 3e place de Liga au FC Barcelone, en déplacement en fin d’après-midi sur la pelouse du Celta (18h30).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 51 25 24 16 3 6 50 26 8 Las Palmas 35 25 0 10 5 10 25 25

Marcos Llorente et Angel Correa ont été les héros de la rencontre. L’Espagnol (15e, 20e) et l’Argentin (46e et 61e sur penalty) ont tous les deux inscrit un doublé. Entré à une demi-heure de la fin de la rencontre en remplacement du premier double buteur, Memphis Depay a lui aussi participé à la fête (87e).