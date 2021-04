David Trézéguet sous le charme de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Mercredi, après avoir assisté à la victoire de la Juventus contre Naples (2-1), David Trézéguet a enchaîné avec le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG. L'occasion pour l'ancien attaquant de l'AS Monaco d'apprécier la performance de Kylian Mbappé, double buteur ce soir-là. Un compatriote dont il a vanté les mérites dans une interview accordée à Gianluca Di Marzio.

«Kylian mène le football vers une autre dimension : dynamique, fluide. Tu as vu Bayern-PSG ? Ils ne se sont pas arrêtés un seul instant. Pas de gestion, pas de calcul : jouer. C'est comme ça en Europe et l'Espagne, l'Allemagne et la France l'ont compris depuis un certain temps. En Italie, je le vois peu dans les clubs, beaucoup dans l'équipe nationale : Mancini a été à l'étranger et ça se voit. Les Azzurri ont une identité quand ils attaquent, ils jouent avec confiance et au Championnat d'Europe ils peuvent aller loin. Même si le favori reste la France, qui peut entamer un cycle comme celui de l'Espagne : elle continue à produire de jeunes joueurs, grâce à un travail qui a commencé il y a quelque temps», a-t-il déclaré.