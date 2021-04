Les deux semaines folles qui attendent le Real Madrid

La suite après cette publicité

La saison du Real Madrid se joue maintenant. L'écurie madrilène a, comme le précise Marca, une douzaine de jours décisifs face à elle. Et ce, sur le plan sportif, comme sur le plan institutionnel ou même sur le mercato. Il faut dire qu'entre le 6 et le 14 avril, le Real Madrid va disputer trois rencontres qui vont clairement influer leurs chances de titres en Europe et sur la scène nationale.

Il y a effectivement cette double confrontation face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des Champions... avec un Clasico entre les deux ! Une mauvaise série de résultats pourrait donc sceller l'avenir européen du Real Madrid, mais également lui compliquer énormément ses chances d'aller gagner la Liga. Et de ces résultats dépendra l'avenir de Zinedine Zidane, toujours selon le média. Même si le Français est convaincu que son équipe est en mesure de faire face à cette série d'obstacle qui se dresse devant elle, des défaites pourraient bien sceller son sort sur le banc du Bernabéu...

De potentielles élections

Mais il y a bien d'autres choses qu'il faut vite gérer. Le cas Sergio Ramos par exemple. Actuellement blessé, le charismatique capitaine madrilène n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin, et les choses ne semblent pas vraiment avancer. En cas d'élimination face aux Reds, Ramos dirait au revoir à la Ligue des Champions avec le Real Madrid depuis les tribunes... Il y a aussi tous ces dossiers mercato qui vont se jouer avant la fin de la saison, et qui sont au cœur de l'actualité, à commencer par Erling Haaland, pour qui Mino Raiola a déjà lancé les enchères.

Il y a également les élections à potentiellement organiser. On saura, le 14 avril, date du match retour face à Liverpool, s'il y aura des élections ou non. S'il n'y a pas de candidat qui se présente d'ici là, Florentino Pérez sera automatiquement reconduit d'ici là. Mais si le président voit des opposants se présenter, on ferait face à un tournant dans l'histoire du club. Des jours décisifs donc...