Moussa Sissoko va venir renforcer le FC Nantes !

Le mercato estival a ouvert ses portes début juin en France mais certains clubs de l'élite n'ont toujours pas mis la main sur la moindre recrue. C'est le cas du FC Nantes. Neuvièmes de Ligue 1 en 2021-2022, les Canaris ont surtout réussi à gagner la Coupe de France et disputeront donc la Ligue Europa dans quelques mois. Des renforts sont attendus côté nantais pour apporter plus de qualité à l'effectif d'Antoine Kombouaré, auteur d'un très bon travail sur son banc de touche lors du précédent exercice.

Mais finalement, le FCN pourrait frapper fort, très fort, dès le début de son mercato. Il y a quelques heures, RMC Sport expliquait en effet que Moussa Sissoko, joueur de Watford depuis l'été dernier, était annoncé proche du club de l'ouest de la France. Mais c'est bien plus que cela. D'après nos informations, l'ancien milieu de terrain de Tottenham a tout simplement déjà passé sa visite médicale avec Nantes ce mercredi. Le principal concerné doit signer un contrat de deux ans ce jeudi et l'officialisation de son arrivée pourrait intervenir très rapidement !

Un retour en France neuf ans plus tard

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Hornets, Moussa Sissoko avait enchaîné les matches en 2021-22 avec 38 apparitions toutes compétitions confondues (2 buts, 1 passe décisive) mais ce dernier n'avait pas pu empêcher la descente de son équipe en Championship (19e place en Premier League). Du coup, le joueur de 32 ans veut rester au premier plan et s'apprête donc à revenir en Ligue 1, lui qui a été formé au Toulouse FC. Mais surtout, le FC Nantes s'apprête à réaliser un énorme coup, surtout quand on connaît les autres clubs qui étaient sur le dossier.

Toujours d'après nos informations, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco se sont aussi tournés vers l'international français aux 71 sélections (2 buts). Neuf ans après avoir quitté la Haute-Garonne pour Newcastle, Moussa Sissoko s'apprête à faire un retour fracassant dans l'Hexagone. Et de son côté, le FC Nantes va enfin lancer son mercato estival 2022, et de la plus belle des manières.