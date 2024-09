Man City : Kevin De Bruyne annonce la couleur pour son avenir

Discret dans les médias, Kevin De Bruyne a livré un entretien à la BBC, dont les meilleurs morceaux ont été relayés par La Dernière Heure. Le Belge a ainsi évoqué son avenir, lui qui a été cité du côté de l’Arabie saoudite ces derniers mois. «Pour être honnête, je n’ai parlé à personne. Il y a eu beaucoup de bruits et de rumeurs. J’avais dit cet été que je m’attendais à un été calme et c’est ce qui s’est passé. J’ai été en vacances pendant quatre semaines, je suis revenu et j’ai commencé à m’entraîner. C’est tout. Rien à dire. Je n’ai reçu personne et je n’ai parlé à personne. Je voulais me détendre. Aucune offre n’est arrivée sur mon bureau. Alors, je suis revenu et je me suis entraîné.»

Puis, l’ancien joueur de Chelsea a aussi parlé de la suite de son aventure à Manchester City, lui dont le contrat va se terminer le 30 juin 2025. «Je veux juste bien commencer et jouer au football. Une fois la saison terminée, je suis sûr qu’il y aura des discussions avec City.» Il faudra donc encore patienter un peu avant d’en savoir plus sur l’avenir de KDB.