OM-LOSC : les supporters lillois interdits de déplacement

Les tristes incidents survenus dimanche dernier aux abords du Vélodrome, en marge de la rencontre OM-OL, continuent d’avoir des conséquences. En effet, alors que 250 supporters lillois avaient prévu de faire le déplacement, l’un des plus longs de la saison pour eux, un arrêté préfectoral vient de leur interdire ! Le président lillois Olivier Létang avait déjà fait part de son inquiétude.

«Tout le monde a vu ce qu’il s’est passé à Marseille dimanche et, en tant que président du LOSC, je veux évidemment que notre délégation et nos supporters soient protégés. J’ai donc écrit par courrier mardi à la préfète des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, avec copie à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, au président de la LFP, Vincent Labrune, et au président de l’OM, Pablo Longoria, que j’ai également eu au téléphone. J’ai indiqué que je voulais bien que mon équipe se déplace, mais je veux d’abord des garanties sur le dispositif mis en place.» Suite à la réunion qui s’est tenue hier avec la préfecture, par souci de sécurité, il a donc été décidé d’interdire le déplacement des supporters lillois et d’assurer prioritairement la sécurité de l’effectif professionnel.