Real Madrid : comment Karim Benzema a bouleversé la trajectoire de Vinicius Junior

Le Real Madrid joue sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions ce soir face à Chelsea. Vainqueur 3-1 en Angleterre la semaine passée, la Casa Blanca a fait le plus dur, même si la nouvelle règle sur les buts marqués à l'extérieur ne l'avantage pas. Reste qu'avec un Karim Benzema stratosphérique et plus que jamais candidat au Ballon d'Or, les troupes de Carlo Ancelotti sont tout de même bien armées.

La suite après cette publicité

Auteur de 37 buts et de 13 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le Français a déjà battu son record. Le capitaine est devenu indispensable à son équipe, d'autant qu'il n'a pas vraiment de remplaçant naturel face à Jovic ou encore Mariano Diaz. Il faut dire qu'il est aussi bien aidé par Vinicius Junior. Le jeune Brésilien a lui aussi pris une autre dimension cette saison (17 buts et 17 passes décisives), bien aidé par la présence de son coéquipier.

La discussion qui a tout changé

Déjà durant la seconde partie de saison dernière, le joueur de 21 ans affichait une plus grande efficacité dans ses choix, ses dribbles et bien sur face au but. Un épisode célèbre a marqué l'international auriverde. A l'automne 2020 à la mi-temps d'une rencontre de C1 face au Borussia Mönchengladbach, Benzema discute avec Ferland Mendy et s'en prend à Vinicius. En substance, il dit qu'il ne faut pas lui donner le ballon car il n'a pas le niveau.

Une discussion de vestiaire comme il s'en déroule tous les jours sauf que cet instant a été capté par une caméra. Marca indique aujourd'hui que cet épisode a changé la donne entre les deux hommes. Dès le lendemain raconte le journal espagnol, Benzema est allé voir son jeune coéquipier pour s'excuser et s'expliquer. Depuis, les deux hommes sont sur la même longueur d'onde, l'aîné prenant le cadet sous son aile. Résultat, ils sont directement responsables de 54 et 93 buts du Real Madrid cette saison et ce n'est sans doute pas fini.

Pour Real Madrid - Chelsea, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur la victoire 2-0 du Real Madrid et tentez de remporter 2240 € (cote à 11,20). (cotes soumises à variation)