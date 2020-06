PSG : le point sur le cas Tanguy Kouassi

Le cas Tanguy Kouassi cristallise l'attention des dirigeants parisiens depuis plusieurs mois et son éclosion dans le groupe professionnel du PSG. Âgé de 18 ans (il les a eus le 7 juin), il a l'embarras du choix quant à la signature de son premier contrat pro, alors que l'AC Milan et le RB Leipzig lui font la cour depuis un certain temps déjà. Les choses avaient notamment particulièrement avancé avec le club allemand, friand de jeunes pépites françaises. Mais la crise liée au Covid-19 est passée par là et les plans initiaux ont légèrement évolué. Leipzig devait faire de la place à Kouassi en vendant l'un de ses défenseurs (probablement Dayot Upamecano) mais tout n'est plus si clair.

Selon nos informations, le joueur est plus que jamais déterminé à rester au Paris Saint-Germain pendant que ses représentants poussent toujours pour un départ, plus rémunérateur. Si Kouassi peut légitimement penser disposer de plus de temps de jeu à Leipzig ou à Milan (aux effectifs moins fournis dans le secteur défensif), il sait aussi que Thomas Tuchel, son entraîneur au PSG, l'adore et peut le faire évoluer aussi bien en défense centrale qu'au milieu de terrain. De plus, des discussions ont récemment eu lieu avec Leonardo. Le feuilleton devrait bientôt trouver son épilogue.