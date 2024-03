OM - Villarreal : les compositions officielles

L’heure des retrouvailles a sonné entre l’OM et Marcelino. Les Phocéens accueillent Villarreal ce jeudi en 8e de finale aller de Ligue Europa (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). L’accueil du coach espagnol sera particulièrement scruté du côté de Marseille, une semaine avant le match retour.

Gasset présente un 4-3-3 sans surprise avec Clauss et Merlin dans les couloirs défensifs pour encadrer Mbemba et Balerdi devant Lopez. Veretout et Kondogbia sont de retour dans l’entrejeu aux côtés d’Harit. Devant, Aubameyang est épaulé par Sarr et Ndiaye. En face, le sous-marin jaune évolue en 4-4-2 avec notamment Bailly et Mandi en charnière centrale, tandis que Comesana et Coquelin sont devant la défense et que l’attaque est formée par Moreno et Guedes.

Les compositions :

Marseille : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Veretout, Kondogbia, Harit - Sarr, Aubameyang, Ndiaye.

Villarreal : Reina - Mosquera, Mandi, Bailly, Cuenca - Akhomach, Comesana, Coquelin, Baena - Moreno, Guedes.