FC Barcelone : bonnes nouvelles pour Lamine Yamal et Alejandro Baldé

Ce dimanche soir, le FC Barcelone affronte Bilbao pour le compte de 10e journée de Liga. Actuellement quatrièmes de Liga, les Catalans ont l’occasion de revenir à un point du leader, le Real Madrid, en cas de victoire face à des Basques entreprenants et qui pointent à la sixième place du classement. Pour ce faire, Xavi pourra compter sur le retour de deux de ses jeunes stars.

En effet, absent depuis plusieurs semaines à cause de soucis musculaires, Lamine Yamal et Alejandro Baldé sont de retour dans le groupe du club culé pour la rencontre de ce dimanche soir. Alors que le technicien du Barça disait vendredi en conférence de presse qu’il espérait leur retour, son souhait a ainsi été exaucé et les deux pépites barcelonaises ont même de grandes chances d’être titulaires pour la rencontre face à Bilbao.