Osasuna dépose un recours contre le Barça pour contester la présence d’Iñigo Martinez

Hier soir, le FC Barcelone s’est imposé 3 à 0 face à Osasuna en match en retard de la 27e journée de Liga. Mais la formation basée à Pampelune l’a mauvaise. En effet, plusieurs médias ibériques ont annoncé qu’elle envisageait de poser une réclamation puisque les Culés auraient violé un point du règlement en faisant jouer Iñigo Martinez, qui était forfait avec la sélection espagnole. Osasuna se base sur ce point précis : « si un joueur ne participe pas ou se retire de l’équipe nationale en raison d’une blessure, il ne peut pas jouer avec son club pendant les cinq jours qui suivent le dernier match de la fenêtre internationale, à moins que la fédération nationale ne libère expressément le joueur.» Cet après-midi, l’écurie de Liga a décidé d’aller au bout des choses et a publié un communiqué de presse.

«Le Club Atlético Osasuna a déposé aujourd’hui un recours auprès de la Commission de Compétition de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) concernant le mauvais alignement du FC Barcelone lors du match d’hier soir au stade Lluís Companys. Le club considère que la participation du footballeur Iñigo Martínez au match d’hier a violé l’article 5 de l’Annexe I du Règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, qui stipule qu’un joueur qui ne rejoint pas sa sélection nationale pour des raisons médicales, ou qui quitte la sélection, ne peut pas jouer de matches pour son club pendant cinq jours calendaires après la fin de la période internationale. Le 17 mars, la Fédération royale espagnole de football a annoncé sur ses canaux de communication que le footballeur Iñigo Martínez avait été retiré de l’équipe pour des raisons médicales, plus précisément en raison d’une « paraménisite interne au genou droit, comme l’a rapporté le FC Barcelone ». De même, le même jour, le retrait des joueurs Marc Casadó et Bryan Zaragoza de l’équipe nationale espagnole a été annoncé pour des raisons médicales. Saragosse a été la seule équipe à rejoindre le camp d’entraînement de l’équipe nationale espagnole pour être évaluée par ses services médicaux. Il est évident que, conformément au Règlement de la FIFA susmentionné, aucun de ces joueurs n’était éligible pour participer à la 27e journée d’hier du match EA Sports LaLiga, car les délais établis par le règlement n’ont pas été respectés. Étant donné qu’un arrêt maladie est la justification du retrait, comme l’a communiqué la RFEF elle-même, le Club Atlético Osasuna comprend que ce cas ne peut pas être considéré comme une situation exceptionnelle qui rendrait le Règlement de la FIFA inapplicable. Le club navarrais considère la libération de Gerard Martín, Pablo Torre et Fermín López de leur deuxième engagement avec l’équipe nationale espagnole des moins de 21 ans comme une question distincte, car leur retrait n’était pas justifié par une raison médicale. Cependant, le Club Atlético Osasuna estime qu’Iñigo Martínez, dont l’absence de l’équipe nationale espagnole était due à un congé médical, n’était pas éligible pour jouer le match d’hier conformément au règlement de la FIFA. Face à ce constat, l’entité navarraise a décidé de déposer un recours pour alignement abusif afin de défendre ses droits, l’équité de la concurrence et l’égalité de tous ses participants.» Il reste à savoir si la fédération espagnole pénalisera le Barça ou non.