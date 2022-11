CdM, EdF : Hugo Lloris encense Adrien Rabiot

Présent en conférence de presse à J-1 de la rencontre entre la France et le Danemark, le portier et capitaine des Bleus, Hugo Lloris, s'est exprimé quant au rôle tenu par Adrien Rabiot et à l'apport dont gratifiait aux Bleus le joueur de la Juventus Turin. « On a beaucoup souligné l'absence de Kanté, de Pogba, qui sont des éléments moteurs au sein de l'équipe de France. On a oublié qu'il y avait des joueurs qui pouvaient être amenés à prendre plus de responsabilités.

La suite après cette publicité

Ils ont la maturité, l'expérience pour prendre les devants. Adrien a ce profil. Ce qu'il fait depuis quelques mois avec la Juventus et cette opportunité qui se présente dans cette Coupe du monde, ça arrive au bon moment. Il est prêt, il l'a démontré face à l'Australie. Il a marqué ce but et il a fait cette passe décisive. Cela montre son implication et son impact. On connaît également son talent et cette faculté à beaucoup travailler. Il fait beaucoup de courses, il est élégant, toujours disponible. Il peut aider notre équipe à aller loin », a-t-il ainsi monologué à propos du milieu de terrain, buteur et passeur décisif pour permettre aux siens de faire basculer la rencontre face à l'Australie dans le bon sens.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.