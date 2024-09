Serie A : pour la grande première d’Ivan Jurić, l’AS Roma écrase l’Udinese de Florian Thauvin

Suite de la 5ème journée de la Serie A. L’AS Roma ouvrait les portes de son Stadio Olimpico à l’Udinese pour une rencontre particulière pour les deux équipes. Du côté des Giallorossi, ce match marquait la grande première de l’entraîneur croate Ivan Jurić qui a pris la succession de Daniele De Rossi plus tôt dans la semaine. De l’autre, les Friulani voulaient enchaîner une nouvelle victoire pour conserver la tête du championnat. Au cours d’un duel maîtrisé par les locaux, Artem Dovbyk a ouvert le score (19e) en première période. Dans le second acte, Paulo Dybala a doublé la mise sur pénalty (49e) avant que Tommaso Baldanzi n’y aille de son but (70e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Udinese 10 5 0 3 1 1 7 7 10 Rome 6 5 2 1 3 1 5 3

Domination, maîtrise, victoire… Les prémices d’un effet Ivan Jurić s’installent à Rome. Au classement, l’AS Roma respire et empoche trois points importants pour grimper à la 9ème place, tandis que l’Udinese reste dans le haut du tableau avec une très belle 3ème position. Le weekend prochain, les Giallorossi accueilleront dans la capitale Venezia qui sort d’une belle victoire contre le Genoa, alors que l’Udinese jouera à domicile face à l’Inter Milan, lors de la 6ème journée du championnat italien.