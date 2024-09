Vitor Roque a vécu l’enfer au FC Barcelone !

Vitor Roque s’attendait certainement à de meilleurs débuts pour sa première expérience loin de son pays natal. Débarquée en Europe l’hiver dernier, la pépite de Timóteo, recrutée par le FC Barcelone contre un chèque estimé à 40 millions d’euros, n’a, en effet, jamais eu la chance de s’imposer sous le maillot catalan. Barré par la concurrence, l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense a finalement quitté la Catalogne, cet été. Prêté au Real Betis, l’intéressé a d’ailleurs effectué ses premières minutes lors de la défaite des siens contre le Real Madrid de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé ce soir-là.

Félicité par son entraîneur Manuel Pellegrini malgré le résultat final, Roque a, depuis, rejoint l’équipe brésilienne U20, avec laquelle il a joué presque tout le match contre le Mexique lors de la victoire 2-1 de la Seleçao. Interrogé à l’issue de la rencontre, le droitier d’1m74 est d’ailleurs revenu sur son passage délicat chez les Blaugranas. «C’était un peu compliqué pour moi. J’ai eu quelques occasions, mais pas de la manière dont je le pensais. J’ai l’esprit clair. Maintenant, je me concentre sur le Betis et je remercie Dieu de m’avoir donné l’opportunité de porter à nouveau le maillot de l’équipe nationale».

Roque veut désormais se relancer !

Et d’ajouter : «je pense que c’était compliqué en général. Je pensais que les choses allaient être différentes, tant dans la façon dont j’étais traité et comment je jouais, que dans la façon dont les dirigeants me parlaient. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de jouer au Betis et de porter à nouveau le maillot de l’équipe nationale». Marqué, Roque n’aura finalement pas laissé un souvenir impérissable aux supporters catalans. Pour rappel et malgré deux buts décisifs inscrits contre Osasuna et Alavés, l’Auriverde a bouclé son passage chez les Culers avec un total de 2 buts en 16 matchs et une moyenne de 20 minutes de jeu par match… Un calvaire qui a finalement pris fin avec ce prêt officialisé au Real Betis.

Fini les mauvais jours à Barcelone où il terminait une partie de l’entraînement en larmes, vaincu par la pression, Roque compte désormais exploser au plus haut niveau. Pour ce faire, l’attaquant brésilien se devra de retrouver une condition optimale, tant sur le plan physique que mental. «J’ai toujours été en thérapie, avec un coach. Cela m’a toujours aidé, depuis l’âge de 16 ans, quand j’ai aussi traversé quelques obstacles. Aujourd’hui, j’essaie de le faire aussi, cela m’a beaucoup aidé à surmonter plusieurs obstacles», a d’ailleurs avoué, à ce sujet, l’international brésilien (1 sélection). Après le cauchemar, place à la revanche.