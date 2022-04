L2 : Toulouse vient à bout de Quevilly-Rouen et file tout droit en L1, Auxerre dauphin provisoire

En ouverture de la 33ème journée de Ligue 2, le Toulouse Football Club, solide leader du championnat, recevait Quevilly-Rouen, seizième au coup d'envoi. Au Stadium, les hommes de Phillipe Montanier, restant sur quatre succès de rang, espéraient poursuivre leur belle dynamique pour conforter un peu plus leur fauteuil de leader et ainsi se rapprocher de l'élite du football français. Dominateurs dans le jeu mais peu tranchants dans les 20 derniers mètres, les Toulousains butaient malgré tout sur une défense normande bien en place, subissant même plusieurs occasions franches (28e, 36e, 40e). Tenu en échec à la pause, le TFC s'en remettait finalement à son King. Meilleur buteur du championnat, Healey s'illustrait encore en ouvrant le score de la tête à l'entrée du dernier quart d'heure (1-0, 75e). Dans les ultimes secondes, Ratao scellait définitivement la victoire des siens (2-0, 90+2e) et permettait au TFC de signer une 21ème victoire cette saison. La L1 est plus proche que jamais pour les Pitchouns !

La suite après cette publicité

Dans l'autre rencontre, Auxerre, troisième de L2, se déplaçait au Nouste Camp pour y défier Pau, pointant à la neuvième place au classement. Une opposition qui démarrait sur les chapeaux de roue puisque Sakhi ouvrait le score d'entrée de jeu (0-1, 5e). Menés, les Palois réagissaient pourtant dans la foulée par l'intermédiaire de Daubin (1-1, 11e) mais Hein y allait aussi de sa réalisation (1-2, 13e) et permettait ainsi aux Auxerrois de mener à la pause. Au retour des vestiaires, l'AJA profitait logiquement de supériorité numérique après les expulsions, coup sur coup, de Kouassi et Sylvestre (55e) et inscrivait deux nouveaux buts par l'intermédiaire de Sinayoko (1-3, 74e) et Joly en tout fin de rencontre (1-4, 87e). Un précieux succès (4-1) qui permet aux Auxerrois de devenir, provisoirement, les nouveaux dauphins des Violets. Pau chute, de son côté, à la 10ème place.