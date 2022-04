Toulouse : Rhys Healey, le King des Pitchouns

«Healey’s on fire, your defence is terrified !» (Healey est en feu, votre défense est terrifiée !), voilà le nouveau tube du virage Brice Taton au Stadium. Arrivé sur la pointe des pieds du MK Dons, formation de troisième division anglaise, à l'été 2020, Rhys Healey continue de briller sous le maillot toulousain. Auteur de 15 buts et 3 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues l'année passée, l'attaquant de 27 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023, semble même prendre une tout autre dimension cette saison. Symbole de la réussite offensive des Pitchouns, forts de 75 réalisations inscrites (soit 26 de plus que l'AJ Auxerre, deuxième meilleure attaque de Ligue 2), le natif de Manchester s'illustre chaque week-end par son réalisme glaçant aux abords de la surface adverse. Et ce n'est guère sa dernière sortie au Roudourou qui pourrait contredire sa force de frappe sur le front de l'attaque des Violets.

Bousculé en première mi-temps à Guingamp, le Toulouse FC s’en est, en effet, remis à son fantastique duo van den Boomen – Healey. Si le premier s'est offert deux nouvelles offrandes portant son total à 20 en 31 matches ! Le second, coupable d'un coup de coude qui aurait pu lui coûter cher dès le début de la rencontre, s'est finalement distingué d'un nouveau triplé. D'une frappe sèche sous la barre, le meilleur buteur du championnat permettait, tout d'abord, aux siens de revenir au score avant de placer deux coups de tête sur deux caviars de l'inarrêtable van den Boomen, et ainsi changer complètement le cours de cette partie. Sous les yeux d’un certain Gianni Infantino, président de la FIFA, présent dans les tribunes guingampaises, Rhys Healey a alors confirmé sa saison, jusqu'alors, tonitruante.

Healey trop fort face aux cadors !

Profitant notamment des prouesses de son coéquipier néerlandais van den Boomen - qui n'est plus qu'à une longueur du record historique de passes décisives sur une saison établi par Zinedine Fehrat avec le HAC lors de l'exercice 2017-2018 (20 offrandes) - Healey est d'ailleurs celui qui a le plus profité des caviars de son partenaire (6), devant Rasmus Nicolaisen et Anthony Rouault. Un duo sur lequel Jean-Baptiste Jammes, responsable du site LesViolets.com et interrogé par nos soins s'est exprimé. «Les performances de Rhys sont peut être un peu dans l’ombre de celles de Branco van den Boomen parce que Branco c’est très régulier. C’est 1 but et 1 passe décisive sur quasiment chaque match là où Rhys va mettre un triplé ou un quadruplé mais après c’est un but de temps en temps. Si je ne me trompe pas, dans l’esprit des supporters Branco est devant mais les statistiques de Rhys depuis son arrivée restent impressionnantes et les supporters sont attentifs à ça. Rhys, il est segmentant parce qu’on peut l’adorer mais aussi se dire sur certaines occasions « comment c’est possible de rater ça » (rires) et à côté de ça il est capable de mettre des buts assez dingues comme cette tête décroisée contre Guingamp qui nous sauve bien».

Auteur de 21 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le numéro 9 du Téfécé enchaîne les performances majuscules, lui qui peut d'ores et déjà se targuer d'avoir réalisé trois doublés (Nancy, Auxerre, Amiens), un triplé (Guingamp) et même un quadruplé (Sochaux) au cours de cet exercice. Un rendement impressionnant et ô combien précieux que Philippe Montanier n'a d'ailleurs pas manqué de souligner après le récital offensif des siens en terres guingampaises : «on savait que ce serait un match difficile puisque ça fait cinq mois que personne est venu gagner là (à Guingamp) et ce n'est pas une surprise, c'est une équipe difficile à manier. Rhys Healey n’est pas loin de mettre cinq buts. Dans ces moments-là, les grands attaquants sont utiles parce qu’ils nous remettent dans le droit chemin. On égale le record de buts en Ligue 2. Le match à domicile devant nos supporters samedi prochain face à Quevilly sera déterminant», a ainsi reconnu le coach toulousain.

Un profil à l'anglaise !

«C’est paradoxal car il a un rendement impressionnant sur certaines rencontres et un rendement qui pose des questions sur d’autres matches. Il a mis un quadruplé contre Sochaux, il a mis ce triplé contre Guingamp la semaine dernière. Il aime bien les équipes de première partie de tableau. Sur les 16 buts marqués avant Guinguamp, il en avait marqué 9 sur 16 contre des équipes du top 5, notamment contre le Paris FC donc il aime ces équipes bien classées. Sur certaines périodes, il est capable de marquer des tonnes de buts, de tout réussir et parfois c’est compliqué. Il a eu notamment un début d’année 2022 difficile, il y avait la grossesse de sa femme, c’était plus compliqué. Il ne marquait pas et était transparent dans le jeu. Mais son rendement reste impressionnant, c’est beaucoup de buts. Après entre le quadruplé contre Sochaux et le triplé contre Guingamp, bah c’est déjà 7 buts sur ses 19 au total», reconnaissait par ailleurs Jean-Baptiste Jammes au sujet de l'efficacité débordante du serial buteur des Pitchouns face aux adversaires du haut de tableau.

Quoi qu'il en soit et à l'instar des Marcico, Elmander, Gignac ou Ben Yedder, celui que l'on surnomme le «King» se fait ainsi progressivement une place au milieu des grands attaquants du TFC, et ce malgré des débuts relativement contrastés en Occitanie. Remis en confiance sous la houlette de Patrice Garande, l'ancien buteur de Cardiff est aujourd'hui une pièce maitresse du dispositif de Philippe Montanier. Une ascension extraordinaire que l'intéressé, lui-même, avait encore récemment du mal à considérer : «je ne réalise pas… si je regarde d’où je viens, je me dis que c’est tout simplement incroyable. Le foot, c’est toute ma vie, et je remercie chaque jour tous ceux qui m’ont entouré, dans tous les clubs», avouait-il dans des propos relayés par La Dépêche. Doté d'un profil typiquement anglais, Healey apporte ainsi toute sa fouge et permet au club toulousain d'entrevoir, assez largement, une accession en Ligue 1.

«Il fait un travail ingrat, il aime décrocher mais c’est le joueur anglais typique, il va se battre sur tous les ballons, il se bat comme un charognard, il va multiplier les courses, il va aller mettre son coude comme à Guingamp, il a provoqué un carton rouge dernièrement contre Nancy, il tape du poing quand il n’est pas servi, il marque des jolis petits buts mais à côté de ça, il est aussi capable de passer à travers certaines rencontres. C’est un attaquant à l’anglaise et très atypique car dans le championnat de France on a pas l’habitude de voir ça», notait Jean-Baptiste Jammes, précisant tout de même que le Téfécé pouvait également évoluer sans son mètre 80 : Toulouse peut se passer de ses services, il n’a pas été là pendant quelque temps notamment cet hiver parce qu’il est devenu papa, ça a un peu tourné au sein de l’effectif. L’année dernière, Toulouse a terminé 3ème et pas mal de fois Patrice Garande a lancé son suppléant qui était Vakoun Bayo dans un autre style de jeu. Toulouse peut se passer de ses services et il faut noter qu’on est la seule équipe avec 3 joueurs dans l’effectif au-dessus des 10 buts (Branco Van den Boomen, Rhys Healey et Rafael Ratao) donc ça montre la palette offensive du TFC. C’est un joueur majeur mais pour la saison prochaine, il y a une vraie réflexion à poser autour de lui.

L'avenir d'Healey, un problème de Rhys pour Toulouse ?

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Healey pourrait, en effet, représenter une très belle plus-value marchande pour le TFC qui cherchera, inévitablement, à se renforcer l'été prochain. Pourtant, au sein du peuple toulousain, la question de son avenir divise : «d’un côté, certains se disent qu’il a quand même participé à la remontée du club, il a des statistiques impressionnantes et en même temps d’autres se demandent si il a vraiment le niveau pour la Ligue 1, si ça ne pourrait pas juste être un remplaçant. Et puis derrière tout ça, certains se disent que finalement sa cote en Angleterre reste bonne, qui plus est après s’être imposé dans une équipe de D2 française. Donc est-ce qu’il ne pourrait pas repartir en Championship contre quelques millions. Pas 15 millions d’euros mais entre 4 et 7. Ce serait un joli pécule pour pouvoir recruter au mercato estival car Toulouse va devoir se renforcer. Il y a un calcul à faire mais pour ça on fait confiance à Damien Comolli et sa data pour voir si, dans les projections, Rhys Healey peut s’imposer en Ligue 1», résumait, à ce titre, le responsable du site LesViolets.com.

«C'est un joueur qui a le fighting spirit. Il arrive, il s'installe à Toulouse, on se demande tous pourquoi on est allé chercher un mec de D3 anglaise et le type met des dizaines et des dizaines de buts en 2 ans. Allez retrouver ça dans le championnat de France, en Ligue 1 et en Ligue 2, ça n'a pas dû arriver si souvent que cela. Pour ça, c'est bravo, c'est merci Rhys. Maintenant il faut monter en Ligue 1 et après ça sera à la data de déterminer si il reste ou pas». Une chose est sûre, Toulouse pourra une nouvelle fois compter sur ses services et son sens du but à l'occasion de la réception de Quevilly-Rouen ce samedi à 15 heures. Une nouvelle étape déterminante pour les Pitchouns qui se rapprochent, week-end après week-end, du titre, synonyme de montée dans l'élite.