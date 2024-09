Manchester City a déjà 3 options pour remplacer Rodri

La semaine dernière, Rodri a tiré la sonnette d’alarme en conférence de presse avant le match de Ligue des champions face à l’Inter. L’Espagnol a profité des micros tendus pour évoquer la possibilité de faire une grève alors que les joueurs sont soumis à une cadence infernale. « On ne peut pas disputer 60 ou 70 matches. Entre 40 et 50 rencontres, un joueur peut évoluer au top. Ensuite, vous diminuez, car ce n’est pas possible de maintenir votre niveau physique. On doit prendre soin de nous, on est les personnages principaux de ce sport, ou de ce business, peu importe comment vous l’appelez.» Des propos qui résonnent différemment aujourd’hui. En effet, le milieu de terrain est sorti sur blessure à la 21e minute de jeu dimanche lors du choc de Premier League face à Arsenal (2-2).

Dans la foulée, les médias espagnols, à l’image de Marca et de AS, ont indiqué que le patron du milieu de terrain de la Roja souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit. La nouvelle n’a pas encore été officiellement confirmée par les Skyblues, mais tout le monde a peu d’espoirs concernant le joueur de 28 ans, qui pourrait manquer plusieurs mois de compétition. Dans ces cas-là, les footballeurs sont généralement absents durant au moins neuf mois. En attendant d’en savoir plus sur la durée exacte de son absence, la perte de Rodri est un terrible coup sur la tête des pensionnaires de l’Etihad Stadium. Arrivé de l’Atlético de Madrid en 2019, le natif de Madrid s’est rapidement imposé comme une pièce essentielle de l’équipe de Pep Guardiola.

Un marathonien indispensable

Dès sa première année à Manchester, il a disputé 52 rencontres toutes compétitions confondues, dont 43 dans la peau d’un titulaire (4 buts, 2 assists). La saison suivante, en 2020-21, il a été aligné à 53 reprises (46 titularisations, 2 buts, 5 passes décisives). Puis, il a enchaîné en 2021-22 avec 46 apparitions (45 titularisations, 7 buts, 2 assists) et en 2022-23 avec 56 rencontres jouées (52 titularisations, 4 buts, 7 assists). L’exercice précédent, l’Espagnol a terminé l’année avec un bilan de 46 apparitions, toutes en tant que titulaire. Il avait également marqué 9 buts et délivré 12 assists. Véritable leader, celui qui a participé à la conquête des nombreux titres des Mancuniens a démarré cette nouvelle année avec le même statut malgré un petit pépin physique.

Utilisé à 3 reprises par Guardiola, il a débuté 2 rencontres. Mais il s’est malheureusement blessé dimanche. Et sans lui, City peut se faire du souci. Le Daily Mail explique que l’an dernier, les Anglais n’ont été battus qu’à 5 reprises toutes compétitions confondues. Rodri était absent lors des 3 défaites en Premier League et lors du match perdu en Carabao Cup. Il était, en revanche, présent lors de la finale perdue face à Manchester United en FA Cup au mois de mai dernier. Ce qui a mis un terme à une série de 74 matches sans défaite pour le milieu de terrain, un record pour un joueur dans l’histoire du football européen. La publication britannique rappelle que depuis son arrivée, son club a gagné 74 % des matchs auxquels il a participé (15 % de nuls et 11 % de défaites).

L’option Kovacic, la plus naturelle

Le Daily Mail ajoute que sans Rodri, City a perdu 23 points en 21 matches de championnat. Ces chiffres ne disent pas tout, mais ils traduisent malgré tout l’importance capitale du joueur. Un joueur qui n’a pas souvent été handicapé par les blessures. Depuis son arrivée à Manchester, il a été arrêté à trois reprises. La première fois en 2019-20 en raison d’une blessure musculaire (18 jours d’absence, 5 matches manqués). Ensuite, il a été stoppé en raison d’un coup (1 jour d’absence). Puis, il a rejoint l’infirmerie cet été en raison d’une blessure à l’ischio (42 jours d’absence, 3 rencontres ratées). Cette fois-ci, le joueur, qui va passer des examens complémentaires à Madrid, manquera aux siens beaucoup plus longtemps.

Pep Guardiola va donc devoir trouver des solutions pour remplacer son homme à tout faire. Dimanche, le technicien espagnol l’a remplacé par Mateo Kovačić. Le Manchester Evening News et le Daily Mail explique que le Croate est l’option la plus logique pour remplacer le taulier Rodri si City reste bien en 4-3-3. L’autre solution est d’utiliser Matheus Nunes. Un avis que partage Salim Baungally, journaliste spécialiste du football anglais. «Il y a deux solutions. Sur le match contre Arsenal, Kovacic l’a remplacé. C’est l’option un peu plus naturelle. Il a de l’expérience, même si on peut se demander s’il peut jouer dans cette position qu’affectionne Guardiola avec Rodri. »

Matheus Nunes et Gündogan sont aussi des solutions

Il poursuit : «l’autre option peut être Matheus Nunes, qui a été acheté cher. Il n’a jamais vraiment eu sa chance. À Wolverhampton, il a été épatant. Il pourrait être, à mon sens, presque plus une solution que Kovacic. Physiquement, il se rapproche plus de Rodri, mais je pense que c’est une histoire de confiance. Il n’a jamais vraiment eu confiance. Est-ce qu’il serait prêt à prendre le leadership au milieu de terrain ? Ça, c’est une autre histoire. » Le MEN ajoute également le nom d’İlkay Gündoğan. L’Allemand évoluerait dans un rôle plus défensif. Quoi qu’il en soit, le joueur utilisé aura fort à faire pour faire "oublier" l’indispensable Rodri comme nous l’explique Salim Baungally.

«C’est un problème pour Pep Guardiola, parce qu’il est un régulateur important. Un joueur qui est calme quand il le faut et qui a un regard sur le tempo qui est affolant. Le fait qu’il soit blessé est une perte clé pour Guardiola et pour Manchester City. Il est quand même parmi les joueurs dont le nom revient potentiellement pour le Ballon d’Or, ça veut dire ce que ça veut dire. Le voir blessé comme ça, surtout sur une si longue période, c’est étrange que ça intervienne quelques jours après les propos du joueur sur le fait que les matches se multiplient et qu’une blessure pouvait arriver.» Malheureusement, Rodrigo, qui a été soutenu par la planète football, va manquer plusieurs mois de compétition. Pep Guardiola va encore devoir se montrer créatif pour remplacer un élément clé, lui qui avait dû faire sans Kevin De Bruyne une bonne partie de la saison précédente. Ce qui n’avait pas empêché son équipe d’être sacrée en Premier League.