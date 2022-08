Le football néerlandais ne comprend pas pourquoi Antony part pour 100M€ à Manchester United !

La suite après cette publicité

«Manchester United a conclu un accord avec l'Ajax pour le transfert d'Antony, sous réserve de la visite médicale, de la finalisation du contrat du joueur et d'une autorisation internationale» ont annoncé fièrement les Red Devils ce mardi. Antony a débarqué du côté d'Old Trafford et risque de nourrir beaucoup de fantasmes. Ailier droit brésilien de 22 ans formé à São Paulo avant de définitivement exploser du côté de l'Ajax Amsterdam, Antony s'est fait remarquer par sa technique, son excentricité sur les terrains et son talent. International auriverde (9 capes, 2 buts), il a bien débuté la saison avec les Godenzonen (2 buts et 2 offrandes en 6 rencontres). Sorti d'un exercice plutôt intéressant (33 capes, 12 buts et 10 passes décisives), il a surtout brillé en Ligue des Champions (2 buts et 4 offrandes en 7 matches) où sa complémentarité avec Noussair Mazraoui dans le couloir droit a fait de gros dégâts. Cependant, des doutes subsistent. Auteur de deux exercices intéressants avec l'Ajax Amsterdam (10 buts et 10 offrandes en 46 matches en 2020/2021), il n'a pas encore su sortir de performances références dans un match crucial de Ligue des Champions et n'a pas encore crevé l'écran en sélection. Son prix élevé qui se situe à 95 millions d'euros avec 5 millions de bonus cristallise l'attention.

En Angleterre, des doutes sont déjà bien présent. Ancienne gloire de Manchester United et consultant pour BT Sport, Paul Scholes a notamment dégainé : «ne vous méprenez pas, l'Ajax est un bon club. Mais Manchester United est l'un des plus grands clubs du monde, où il sera regardé dans le monde entier. Je suis un peu désolé pour le joueur, mais nous verrons ce qui se passera [...] Erik ten Hag a déjà travaillé avec lui, mais je me demande s'il est assez bon. Je ne pense pas qu'il ait donné beaucoup de buts ou de passes décisives en Eredivisie et là, il aura beaucoup plus de mal. La ligue néerlandaise est une compétition beaucoup plus facile que la Premier League.» Son ancien coéquipier Rio Ferdinand a lui été plus mesuré sur sa chaîne YouTube Five : «les frais de transfert d'aujourd'hui n'ont plus de sens, c'est bizarre ce qui est payé. Vous devez juger les joueurs par qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire et quand ils viennent au club. Antony a un grand potentiel, voyons de quoi il est capable [...] Cela crée de la pression. Lisandro Martínez ne semble pas gêné par cela, il semble qu'il ne sache pas combien a été payé pour lui. Mais cela peut vraiment peser lourd. Regardez Jack Grealish l'année dernière. Il n'était pas le même joueur à Manchester City qu'à Aston Villa. Parfois, les joueurs sont moins libres de jouer au football à cause de cela.»

Moins compatible à la Premier League que Cody Gakpo ?

Les doutes sont bien présents du côté de la Perfide Albion mais aussi aux Pays-Bas. Ancien sélectionneur des Oranjes entre 2008 et 2012 avec qui il a atteint la finale de la Coupe du monde 2010, Bert van Marwijk (70 ans) n'y est pas allé par le dos de la cuillère dans une chronique pour De Telegraaf et félicite le club amstellodamois d'avoir vendu son joueur aussi cher : «l'Ajax a bien fait de prendre 100 millions d'euros à Manchester United de toute façon. C'est le prix le plus élevé possible et c'est un montant que le club n'aurait jamais reçu à l'avenir pour Antony. J'ai entendu des critiques selon lesquelles Antony n'aurait jamais pu marquer 10 buts en championnat en une saison à l'Ajax. Ce n'est pas un joueur qui marque et il ne marquera pas beaucoup en Angleterre. Mais il peut faire la différence, car il a la capacité de créer des choses et peut toujours donner une passe décisive. Il a l'air spectaculaire avec ses actions, mais il est aussi vraiment décisif. Ce qui m'intéresse, c'est s'il peut gérer la résistance physique en Premier League. Nous le saurons bientôt.»

Il a d'ailleurs poursuivi en expliquant qu'un joueur comme Cody Gakpo (23 ans, PSV Eindhoven) avait un profil bien plus compatible avec la Premier League : «Cody Gakpo a plus de capacités physiquement qu'Antony. Il a également la capacité de se tuer à mort pour l'équipe. De nombreux joueurs créatifs sont des joueurs paresseux par nature. Gakpo est moins spectaculaire qu'Antony et donc la valeur marchande d'Antony est plus haute, cependant, Gakpo sera toujours un joueur d'équipe idéal. Par conséquent, vous pouvez vous demander qui aurait le plus de valeur pour Manchester United en ce moment ?» La question de l'efficacité ? Un sujet qui revient beaucoup avec Antony. Si son talent balle au pied ne souffre d'aucune contestation, le natif de São Paulo peut faire mieux dans la conclusion des actions et se distingue plus en tant que passeur que buteur. Sur Ziggo Sport, le triple Ballon d'Or Marco van Basten s'est montré lui aussi mitigé : «Antony vaut 100 millions d’euros ? Non, de loin non. Antony n’a pas encore prouvé grand-chose. Bien sûr, il a joué quelques bons matchs. Mais son efficacité n’a pas été élevée au cours des deux dernières années.»

Devenu le plus gros transfert de l'histoire de l'Eredivisie dépassant Frenkie de Jong (86 millions d'euros), Antony va avoir beaucoup de pression en Angleterre et n'est pas parti de l'Ajax Amsterdam de la manière la plus classe possible. Son coach Alfred Schreuder a été particulièrement échaudé en conférence de presse évoquant l'absence de son désormais ancien du groupe alors qu'il était toujours un joueur de l'Ajax Amsterdam : «je ne pense pas que ce soit bien que de telles manières soient possibles au sein de l'organisation de l'Ajax. C'est dommage que cela arrive. Personnellement, je pense juste que c'est mauvais. Je comprends si vous êtes déçu pendant un ou deux jours, mais vous êtes aussi un professionnel [...] je suis en colère aussi. Que faisons-nous maintenant? Cela vous frustre en tant que coach. Il n'a qu'à faire son truc. Je lui en ai parlé et j'ai entendu sa version de l'histoire. Vous essayez d'oublier en tant qu'entraîneur et de passer à autre chose avec les gars que vous avez. Mais mon sentiment personnel est que c'est juste mauvais...» Loin de faire l'unanimité aux Pays-Bas et soulevant des doutes en Angleterre, Antony a débarqué à Manchester avec une cible sur son front et un statut de "joueur à 100 millions d'euros". On est très loin de la samba de ses débuts à Amsterdam.