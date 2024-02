Besiktas : Semih Kılıçsoy, le nouvelle perle du football turc

Le championnat turc est particulièrement séduisant cette saison et le doit à ses locomotives. Galatasaray avec 69 points sur 78 possibles et Fenerbahçe avec 67 points sur 78 possibles se livrent une lutte sans merci pour le titre de champion. Cela offre une lutte sans merci en Süper Lig entre les deux cadors d’Istanbul, mais ne laisse que des miettes à la concurrence. C’est notamment le cas pour Besiktas (4e) qui a vécu une première partie de saison compliquée et se retrouve à 24 et 26 points de ses deux rivaux. Les Aigles Noirs peuvent se consoler avec l’éclosion d’une pépite au sein de leur effectif avec Semih Kılıçsoy.

Révélation du début d’année 2024

Jeune buteur de 18 ans qui évolue au sein de la formation d’Istanbul depuis ses 10 ans, Semih Kılıçsoy a fait ses différentes classes d’âges dans l’équipe de jeune de Besiktas avant d’être définitivement lancé la saison dernière. Au sein de l’équipe U19 de Besiktas depuis ses 15 ans, il avait fait des miracles avec 6 buts en 11 matches en 2020/2021, 16 buts et 6 offrandes en 39 matches lors de la saison 2021/2022 et 20 buts en 22 matches lors de l’exercice 2022/2023 où il en avait profité pour connaître quatre courtes apparitions en équipe première. Des statistiques redoutables pour un attaquant qui a aussi inscrit 21 buts en 27 capes avec les sélections turques jeunes (de U14 à U19). Désormais en équipe première, il confirme tout ce potentiel.

Longuement remplaçant, jusqu’en décembre dernier, Semih Kılıçsoy a profité du passage de l’année 2023 à 2024 pour s’imposer comme titulaire avec Besiktas tout en multipliant les performances solides. C’est simple, il affiche 8 buts et 1 offrande sur les 9 derniers matches de championnat auquel il a pris part avec Besiktas (9 buts et 1 offrande en 22 matches toutes compétitions confondues). Une nouvelle dimension récente pour celui qui s’est d’abord imposé comme ailier gauche avant d’être aligné comme avant-centre sur les dernières rencontres. Mettant sur le banc Vincent Aboubakar et Jackson Muleka, il a ainsi déporté Cenk Tosun sur l’aile gauche. Un véritable tour de force pour le joueur qui plaît beaucoup à son coach Fernando Santos. «Vous êtes très fort et talentueux. N’hésitez jamais à tirer lorsque vous trouvez la bonne position. Ayez confiance en vous et utilisez votre qualité de tir, surtout lorsque vous faites face au but» avait ainsi déclaré le coach portugais à son jeune joueur lors d’un match face à Sivasspor comme l’a révélé Milliyet.

L’Euro 2024 et un gros transfert en ligne de mire ?

Des prestations qui ne plaisent pas uniquement au vainqueur de l’Euro 2016. Selon Sabah, Tottenham, Aston Villa, le Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam sont sur les rangs. Avec des touches en Italie et en Espagne, celui qui est sous contrat jusqu’en juin 2028 sera un homme suivi cet été, mais ne pense pas à partir pour le moment et savoure plutôt sa dynamique. «Je ne me fixe pas d’objectif pour le moment, j’y vais de semaine en semaine, match après match. Je marque des buts, mais c’est toujours plus important pour notre équipe de gagner» expliquait-il après une victoire 2-0 contre Konyaspor lundi dernier où il avait marqué.

Son agent Murat Teber dans un entretien pour Takvim avait d’ailleurs rassuré les fans des Aigles Noirs sur la volonté du joueur de continuer de grandir sur les bords du Bosphore : «Semih a un bon dialogue avec Fernando Santos et la direction. Il est jeune, modeste, mais mature. Nous sommes ensemble depuis l’âge de 15 ans. Semih a travaillé avec 3 coachs de performance.» En tout cas au pays, l’attente est grande. Alors qu’Arda Güler est au Real Madrid et Kenan Yildiz à la Juventus, Semih Kılıçsoy s’inscrit dans leur pas. D’ailleurs, la presse turque est unanime et annonce déjà que Vincenzo Montella compte l’utiliser pour la trêve de mars contre la Hongrie (22 mars) et l’Autriche (26 mars). Avec l’Euro en ligne de mire et les plus gros clubs européens, l’étoile Semih Kılıçsoy scintille du côté de Besiktas.