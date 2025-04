PL : Leicester est relégué en Championship

Même un miracle n’était pas suffisant pour que Leicester reste en Premier League. Avec 19 points pris en 33 journées et à 17 points du premier non relégable avant le coup d’envoi, les Foxes n’avaient pas d’autre option que de gagner tous leurs matches et espérer un terrible faux pas de la part de West Ham.

Mais pour cela, il fallait d’abord aller s’imposer contre Liverpool, le leader du classement. Et autant dire que la marche était trop haute pour Leicester, qui s’est incliné sur sa pelouse après une réalisation d’Alexander-Arnold en fin de match (1-0, 77e) et a donc été officiellement condamné. Les Foxes, qui avaient remporté la Championship pour remonter dans l’Elite la saison dernière, vont devoir réitérer cet exploit.