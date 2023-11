Uruguay : Luis Suarez fait son retour dans la liste de Marcelo Bielsa

À la tête de la Celeste, Marcelo Bielsa avait décidé ne pas faire de cadeaux aux légendes uruguayennes Luis Suarez et Edinson Cavani. Les deux attaquants n’ont pas été sélectionnés depuis la prise en main de l’équipe sud-américaine par Marcelo Bielsa. Mais pour les deux rendez-vous de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre la Bolivie et l’Argentine, Luis Suarez a bien été appelé et signera donc son retour avec la Celeste.

L’attaquant de 36 ans cartonne avec l’équipe brésilienne de Grêmio et réalise une saison réussie avec 16 buts en 29 matches disputés. Il s’était notamment fait remarquer en inscrivant un triplé salvateur contre Botafogo, le leader de Serie A brésilienne. Il retrouvera donc Lionel Messi pour un match important dans la course à la première place, alors que l’Uruguay est deuxième du groupe, avec cinq points en moins sur les Champions du monde. En revanche, Edinson Cavani, finaliste malheureux de la dernière Copa America avec le Boca Juniors, est toujours absent.