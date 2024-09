PSG - Girona : Riolo et Rothen chargent Dembélé !

Auteur d’un doublé contre Brest (3-1) le week-end dernier en Ligue 1 et loué pour une certaine efficacité retrouvée, Ousmane Dembélé (27 ans) est malheureusement retombé dans ses travers, mercredi soir, contre Girona. Imprécis lors de cette première journée de Ligue des Champions, le numéro 10 parisien n’a cadré qu’à deux reprises sur ses 8 tentatives du soir, ratant au passage un face à face avec Paulo Gazzaniga. Questionné au sujet de l’ancien joueur du Barça, Jérôme Rothen ne semblait pas étonné… «On peut lui tomber dessus, mais c’est le Dembélé de d’habitude. L’anomalie, c’est le Dembélé de ce week-end. Il ne faut pas s’habituer à Brest car il n’a jamais été comme ça. Si tu comptes sur Dembélé pour qu’il soit décisif et qu’il mette 15 buts dans l’année… Les gars, on est morts», lançait le consultant français.

La suite après cette publicité

Des propos appuyés par Daniel Riolo quelques secondes plus tard : «Dembélé, ça a toujours été la frustration, 'je ferme les yeux ça peut rentrer. Ce qui le caractérise le mieux, c’est le but contre le Barça l’année dernière : le contrôle raté, le pied qui part en arrière avec la glissade et le ballon sous la barre». En une soirée, Dembélé aura donc déjà mis fin aux rêves de certains observateurs de le voir enfiler le costume de serial buteur…