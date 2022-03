Le FC Barcelone ne croit plus vraiment en Marc-André ter Stegen

Si le FC Barcelone de Xavi a trouvé son rythme de croisière et enchaîne les bons résultats, tout n'est pas encore parfait. Il y a quelques lacunes en défense notamment, avec des adversaires qui parviennent à créer du danger assez facilement dans la surface barcelonaise. Et derrière, il faut dire que Marc-André ter Stegen n'est plus vraiment gage de sérénité ni de sécurité.

Supporters du Barça, vous avez bien pu constater que MATS est bien moins agile sur sa ligne. Même s'il sort quelques interventions de belle facture face à Elche dimanche après-midi, il reste assez statique sur le but de Fidel Chaves. Rarement vraiment coupable sur un but de l'adversaire ou auteur de bourdes, l'Allemand peine à être décisif sur sa ligne et régulièrement, il donne cette impression de toujours pouvoir mieux faire sur les buts de l'adversaire.

Des doutes en interne

Le ter Stegen qui multipliait les arrêts réflexes sur sa ligne semble bien oublié, et depuis des mois, voire des années maintenant. S'il ne coûte pas de points à son équipe, il n'en rapporte pas non plus. Et la direction du Barça en a bien pris conscience, comme le rapporte la Cadena SER. La radio espagnole indique que le FC Barcelone cherche un gardien en vue du mercato estival. Sans dévoiler de noms pour autant.

Et il ne s'agirait pas d'une doublure pour l'Allemand, mais bien d'un concurrent sérieux capable de prendre sa place. En plus de son niveau pas toujours optimal, ses soucis au genou - les deux sont peut-être liés - provoqueraient également des doutes en interne du côté de Barcelone. Autant dire qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il soit performant sur ces derniers trois mois de compétition...