Premier League : Liverpool retombe dans ses travers contre Bournemouth et manque le coche

La 27e journée de Premier League débutait ce samedi avec un duel entre Bournemouth et Liverpool. Cinquième de Premier League, Liverpool pouvait revenir dans le Big Four en cas de victoire sur la pelouse de la lanterne rouge. Les Cherries optaient pour un 4-4-1-1 avec Neto dans les cages derrière Adam Smith, Jake Stephens, Marcos Senesi et Lloyd Kelly. Dango Ouattara, Joe Rothwell, Jefferson Lerma et Jaidon Anthony se retrouvaient dans l’entrejeu. Philip Billing officiait en soutien de Dominic Solanke. De leur côté, les Reds s’articulaient en 4-3-3 avec Alisson Becker comme dernier rempart. Devant lui, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andy Robertson composaient la défense. Fabinho était placé en sentinelle auprès d’Harvey Elliott et Stefan Bajcetic. Devant, Mohamed Salah, Cody Gakpo et Darwin Nunez composaient l’attaque.

D’entrée, Liverpool se montrait offensif et Virgil van Dijk se distinguait avec un coup de tête suite à un corner, mais le ballon était capté par Neto (6e). La réponse des Cherries était immédiate. Dango Ouattara se jouait d’Alisson Becker et frappait finalement à côté du but vide (10e). Andy Robertson passait ensuite tout proche de trouver la faille (12e). Ce qui était le cas pour Cody Gakpo dont le but était finalement refusé pour un hors-jeu (13e). Les Reds poussaient pour aller chercher l’avantage, mais finalement la bande de Jürgen Klopp allait se faire punir. Dango Ouattara trouvait parfaitement Philip Billing qui ne se faisait pas prier pour tromper la vigilance d’Alisson Becker (1-0, 28e).

Mohamed Salah a manqué le coche

Surpris, Liverpool tentait de réagir et la tête de Virgil van Dijk passait à gauche du but (41e). Les Scousers prenaient des risques et Dominic Solanke était proche de doubler la mise (43e). Finalement, ce sont bien les Cherries qui menaient à la pause. Au retour des vestiaires, les Reds continuaient de pousser à l’image d’une tentative de Diogo Jota qui ne trouvait pas le cadre alors qu’il était entré à la pause (49e). Faisant preuve d’un gros déchet technique, Liverpool obtenait néanmoins de la possibilité de revenir dans le match. Suite à une tête d’Andy Robertson, Adam Smith prenait le contre-courant de son éminent homonyme économiste, car pour lui, la main n’était pas invisible. Mohamed Salah avait l’occasion d’égaliser sur penalty.

Cependant, l’attaquant égyptien se manquait au moment de prendre sa chance avec une frappe enroulée, qui passait à gauche du cadre (69e). Un sacré coup sur la tête des Reds qui n’arrivaient plus vraiment à se procurer d’occasions franches. Entré en fin de match, Antoine Semenyo était même proche de doubler la mise dans les derniers instants mais il croisait trop sur la droite (90e +1). Dans les dernières secondes, Cody Gakpo pensait arracher le nul avec cette frappe, finalement au-dessus du cadre (90e +5). Finalement les Cherries tenaient bon et s’imposent 1-0. Restant cinquième à trois points de Tottenham, Liverpool laisse la possibilité aux Spurs - qui défient Nottingham Forest à 16h - de prendre le large. De son côté, Bournemouth remonte à la 16e place et sort de la zone rouge.