OGCN-OM : le maire de Nice s'en prend à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli

Après la réaction du maire de Marseille Benoît Payan sur les évènements liés à l'interruption du match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, son homologue niçois s'est exprimé ce matin sur l'incident. Christian Estrosi souhaite que des sanctions soient prises non seulement contre les ultras impliqués dans la bagarre générale dans la tribune mais également contre le président de l'OM Pablo Longoria : «La violence est toujours intolérable. Des sanctions doivent être prises par la LFP après avoir déterminé les responsabilités. Si le comportement de certains supporters est inqualifiable celui du président de l’OM l’a été aussi en tribune et celui de l’entraîneur sur le terrain», peut-on lire sur son compte Twitter.

L'homme politique niçois a également tenu à soutenir l'attitude des joueurs du GYM et de leur entraîneur Christophe Galtier malgré les altercations : «À cet égard, je veux saluer le comportement irréprochable des joueurs et de l’entraîneur de l’OGC Nice. Il appartient désormais aux instances nationales de prendre les décisions qui s’imposent. À chacun de les respecter».