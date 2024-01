Real Madrid - FC Barcelone : les compositions officielles

Comme la saison passée, à Riyadh en Arabie saoudite, la finale de la Supercoupe d’Espagne offre un alléchant Clasico. Si le FC Barcelone s’était imposé 3-1 l’an dernier, le Real Madrid tentera, cette fois, d’ajouter un nouveau trophée à son armoire déjà bien garnie. En demi-finale, les Blaugranas se sont imposés 2-0 face à Osasuna grâce à des buts de Lewandowski et Yamal tandis que les Merengues, eux, se sont difficilement défaits du rival madrilène, l’Atlético de Madrid, au bout des prolongations (5-3). La rencontre sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h.

Pour ce match, Carlo Ancelotti, privé d’Alaba, Courtois, Lucas Vazquez et Militao, aligne son habituel 4-4-2 losange. Dans les buts, Lunin est préféré à Kepa tandis que Carvajal, Rüdiger, Nacho et Mendy composent la défense à quatre. Si Tchouaméni démarre dans l’entre-jeu aux côtés de Valverde et Kroos, Camavinga et Modric, eux, débutent sur le banc. Enfin, Bellingham évoluera en soutien de Vinicius et Rodrygo. En face, Xavi, privé d’Alonso, Cancelo, Gavi, Martinez, Raphinha et ter Stegen, fait débuter Pena dans les cages ainsi qu’une défense Koundé-Araujo-Christensen-Baldé. Pedri, De Jong et Gündogan composent le trio du milieu tandis que Sergi Roberto évoluera sur le front de l’attaque avec Lewandowski et Ferran.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, F.Mendy - Valverde, Tchouaméni, Kroos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius

FC Barcelone : Pena - Koundé, Araujo, Christensen, Baldé - Gündogan, De Jong, Pedri - S.Roberto, Lewandowski, Ferran