Rien ne va plus à Liverpool !

C'était le nombre de matches consécutifs à Anfield sans la moindre défaite. Tout cela a volé en éclats jeudi soir avec la victoire surprise de Burnley sur la pelouse de Liverpool. Une énorme surprise en Angleterre, où même si la mauvaise passe des Reds était admise, une telle contre-performance n'était vraiment pas attendue. L'entraîneur Jürgen Klopp avait pourtant un peu secoué son équipe et changé son onze, en laissant Salah et Firmino, moins inspirés ces derniers temps, sur le banc de touche.

Mais cela n'a rien changé à l'efficacité de son équipe, encore muette, et ce pour la 4e fois d'affilée en Premier League ! Alors bien sûr, la malchance s'en est encore mêlée avec notamment la barre transversale touchée par Divock Origi, mais cela ne suffit pas à expliquer la terrible série des Reds. « C'était un match impossible à perdre mais nous l'avons perdu. C'est de ma faute, car c'est mon travail de faire en sorte que les joueurs aient les bonnes sensations et la confiance suffisante pour faire les bons choix », a déclaré Klopp à Skysports après le match.

La suite après cette publicité

Les chiffres ne sont pas bons

Liverpool, qui ne semble plus savoir quoi faire de sa possession de balle, apparaît hésitant face au but. « Quand quelque chose ne marche plus, vous devez à nouveau essayer, plus longtemps et plus souvent », a assuré Klopp, lui aussi nerveux à tel point qu'il s'en est pris à l'entraîneur adverse Sean Dyche à la mi-temps, dans une altercation qui fait les choux gras de la presse anglaise. La dernière fois que Klopp n'avait pas vu son équipe marquer pendant 4 matches consécutifs de championnat ? À Mayence en 2006, c'est dire !

Au-delà de la disette offensive, c'est le recul des Reds au classement qui reste la majeure information. Liverpool n'a pris que 3 points sur 15 possibles lors des 5 dernières rencontres et se retrouve 4e à 6 points de Manchester United (et potentiellement 7 de Manchester City qui compte un match en retard). Le club de la Mersey pourra-t-il défendre son titre de champion d'Angleterre jusqu'au bout ? Ce n'est plus certain.