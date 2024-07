Lille et Nice foncent sur Osame Sahraoui

Ces dernières semaines, les clubs de Ligue 1 suivaient attentivement le fiasco autour des droits TV. C’est désormais réglé avec le duo DAZN et beIN Sports qui a récupéré la diffusion de la Ligue 1 pour 500 millions. De quoi donner un peu d’argent aux écuries françaises cet été. Et forcément, cela va aussi permettre à certains clubs d’accélérer sur le marché des transferts qui est ouvert depuis le 10 juin. C’est notamment le cas du LOSC qui étudie plusieurs profils depuis quelque temps, notamment pour se renforcer offensivement.

La suite après cette publicité

Avec le départ libre de Yuzuf Yazici et l’avenir incertain de Jonathan David, la formation emmenée par Bruno Genesio doit recruter de nouveaux profils offensifs. Et selon nos informations, la direction lilloise regarde du côté de l’Eredivisie et cible un profil en particulier : Osame Sahraoui. L’ailier norvégien de 23 ans évolue du côté de Heerenveen. Cette saison, il a disputé 32 matches pour 8 buts et 8 passes décisives et fait partie des meilleurs dribbleurs du championnat néerlandais. Son profil d’ailier percutant a tapé dans l’œil du staff lillois.

À lire

Amical : Lille s’impose à La Gantoise pour la première de Mbappé

Lille et Nice à la lutte

Selon nos indiscrétions, Lille a même dépassé le stade d’un simple intérêt pour l’international norvégien (1 sélection). Une offre a même été envoyée par le LOSC au club Heerenven. Une première offre en dessous de ce qu’attend le club néerlandais qui a donc refusé cette première offensive. Le joueur est estimé autour de 10 millions d’euros par sa direction. Mais Lille n’est pas le seul club français sur le dossier.

La suite après cette publicité

Dans le sud de la France, l’OGC Nice se montre aussi intéressé par le joueur de 23 ans qui ouvre clairement la porte à un départ cet été. Si pour le moment aucune offre n’a été faite par les Niçois, l’intérêt est bien concret pour Osame Sahraoui qui était déjà suivi assidûment par le club cet hiver. Une offre va être formulée rapidement par la direction niçoise Reste maintenant à s’aligner sur les demandes d’Heerenveen qui veut récupérer une belle somme. Les clubs français s’arrachent donc cette pépite du championnat néerlandais qui risque rapidement de faire parler de lui avec son style virevoltant.