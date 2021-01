Espagne : David Barral, objet du premier transfert réalisé en cryptomonnaie

Sans club depuis la fin d'une aventure au Racing Santander l'été dernier, l'attaquant espagnol David Barral rebondit au DUX Internacional Madrid, formation de Segunda B (D3). Si la nouvelle n'enthousiasmera sûrement que les fans du natif de San Fernando (Cadiz), qui avait fait l'essentiel de sa carrière au Sporting Gijón (178 match, 46 buts), c'est la particularité du transfert qui a de quoi surprendre.

En effet, en rejoignant le club madrilène, David Barral s'est converti en la première signature de l'histoire du football réalisée grâce aux crypto-monnaies. Salaire ou primes, on l'ignore encore. Le club madrilène - autodésigné "premier club qui met le sport et le e-sport au même niveau" - en profite pour faire de la pub à son nouveau sponsor, Criptan, entreprise espagnole d'achat et vente de bitcoints. A l'heure actuelle, 1 bitcoint se revend 30 000 euros.