Mercato : João Gomes encore loin de l’OL !

C’était la sensation de ce mardi 17 janvier ! L’OL passait enfin à l’action sur le mercato pour dégoter enfin son numéro 6 tant attendu. Et c’est du côté du Brésil que cela se passe et plus précisément du côté de Flamengo. À la surprise générale, Lyon fonçait sur João Gomes, un milieu prometteur de 21 ans au tempérament affirmé et à la marge de progression importante, et lâchait une offre avoisinant les 20 M€ bonus compris pour tenter d’arracher l’international U20 brésilien qui avait tapé dans l’œil de la plupart des grands clubs européens (au Real Madrid notamment), et qui était promis à Wolverhampton.

Car le nouveau club de Pablo Sarabia n’a pas attendu que Lyon passe à l’attaque pour passer la seconde sur le dossier. Après avoir soumis une offre de 17 M€ (bonus compris), les Wolves se sont mis d’accord avec le joueur qui rêve de Premier League. Mais l’irruption de l’Olympique Lyonnais dans le dossier a sérieusement compliqué la donne pour le plus grand bonheur du club carioca qui favorise forcément la proposition lyonnaise bien plus importante.

Textor s’est mis d’accord avec Flamengo, l’OL sur place pour tenter de convaincre João Gomes

Car l’OL tient de son côté un accord verbal avec Flamengo. Selon nos informations, John Textor a pris les choses en main comme il l’avait dit il y a quelques jours en contactant personnellement le président du club brésilien pour discuter transfert. Le nouveau boss de l’OL ayant fait sa part du contrat, reste désormais à convaincre le joueur, sans doute la partie la plus difficile.

João Gomes rêve d’Europe, mais beaucoup plus de Premier League que de Ligue 1. Il a donné sa parole à Wolverhampton et se voyait fouler les vertes pelouses anglaises, pour rejoindre le fort contingent de joueurs brésiliens évoluant en Premier League, dont Lucas Paqueta et Bruno Guimarães… deux anciens Lyonnais. À propos du dernier nommé qui régale à Newcastle aujourd’hui, l’OL rêve de faire exactement le coup qu’il y a quasiment 3 ans.

L’OL veut refaire un coup à la Guimarães, Wolverhampton croit en ses chances

Souvenez-vous, Guimarães était promis à l’Atlético de Madrid, et avait fini par signer à l’OL grâce au forcing incroyable de Juninho qui était parvenu à convaincre personnellement le joueur. Selon une source lyonnaise, des dirigeants des septuples champions de France sont actuellement au Brésil pour tenter exactement la même manœuvre, louant leur projet, et la capacité du club rhodanien à faire exploser les talents brésiliens en son sein.

Reste à savoir si Bruno Cheyrou, l’homme fort du mercato de l’OL aura la même verve et les mêmes arguments-chocs que Juninho… On devrait rapidement en savoir plus, mais une chose est sûre. Wolverhampton n’a pas dit son dernier mot et espère toujours boucler très rapidement la venue de João Gomes, qui de son côté suit tout ça de très loin comme l’indique son tweet énigmatique hier vu plus quasiment deux millions de fois…