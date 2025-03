Jérôme Rothen tacle Kylian Mbappé

Six mois après son dernier match avec les Bleus face à la Belgique (2-0), Kylian Mbappé est de retour. L’attaquant du Real Madrid se sait attendu dès ce soir lors du quart de finale aller de Ligue des Nations des Bleus en Croatie. Et il sera observé de très près par Jérome Rothen, qui attend beaucoup plus de lui après une première partie de saison qu’il juge bien décevante.

«Mbappé, je reste sur ma faim, on peut me dire ce qu’on veut, mais pour moi, il ne fait pas une grande saison, estime l’ancien joueur de Monaco et du PSG sur RMC. Oui, ça va mieux en stats, mais sur les grands matchs, il a été effacé. Quand il a joué Barcelone, ils ont pris deux rincées, contre l’Atlético (en C1), il a été mauvais aller-retour même s’il a eu une action sur le penalty. On l’attend, là. Peut-être qu’il va se réveiller parce que les grands joueurs sont là dans les grands matchs (…) Moi, je vais regarder son attitude qui ne m’avait pas plu sur les dernières sélections, j’espère qu’il sera à l’image de ses dernières interviews. Parce que même s’il n’a pas fait son mea-culpa, on a de nouveau senti de l’amour et de l’envie de bien faire.»