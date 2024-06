Amical : le Brésil domine le Mexique grâce à Endrick

Cette nuit, le Brésil affrontait le Mexique en match amical, avant le début de la Copa America. La Seleçao a remporté ce duel au bout du suspense (3-2), grâce notamment à la nouvelle coqueluche du football brésilien : Endrick. Le futur attaquant du Real Madrid est entré en cours de jeu et a inscrit le but de la victoire dans les dernières secondes de la partie (90+6e), sur un service de Vinicius, lui aussi entré en jeu. Il a célébré son but en enlevant son maillot et en le dressant devant le public imitant la célébration iconique de Messi.

Tout avait bien commencé pour les hommes de Dorival Junior, avec les deux buts signés Andreas Pereira (1-0, 5e) et Gabriel Martinelli (2-0, 54e). Mais après l’heure de jeu, les Mexicains sont revenus au score par l’intermédiaire de Julián Quiñones (2-1, 73e) puis Guillermo Martínez (2-2, 90+2e), avant donc qu’Endrick ne se mue en héros et offre la victoire au Brésil.