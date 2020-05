Mercato : le Bayern Munich va bientôt dégainer pour Leroy Sané

Dans exactement trois jours, les amateurs de football se régaleront de nouveau. Après plusieurs semaines de suspension à cause de la pandémie de Covid-19, la Bundesliga et la 2. Bundesliga vont pouvoir reprendre. Cinq rencontres vont par exemple se disputer samedi à partir de 15h30, dont un joli derby entre le Borussia Dortmund et Schalke 04, avant la suite de la 26e journée. De son côté, le Bayern Munich, en tête, défiera l'Union Berlin dimanche.

Les équipes sont donc dans les starting-blocks même si tout ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. Car pendant cette période assez spéciale, les clubs ont pu travailler sur d'autres sujets, comme le mercato. Le Bayern Munich, qui a par exemple le cas Manuel Neuer à régler, a aussi pu se pencher sur la prochaine fenêtre des transferts avec un objectif bien précis : recruter enfin Leroy Sané.

Le Bayern Munich prêt à satisfaire Manchester City

L'ailier de Manchester City est enfin une cible des champions d'Allemagne depuis longtemps, mais le club bavarois semble cette fois-ci proche du but. Il y a quelques jours, Sport Bild expliquait que l'international allemand (21 sélections, 5 buts) avait trouvé un accord avec le Bayern Munich pour un futur transfert et un contrat de cinq ans en Bavière. Mais il restait cependant à s'entendre avec Manchester City, club où Leroy Sané est sous contrat jusqu'en 2021.

Les Citizens attendraient en tout cas entre 50 et 60 millions d'euros pour laisser filer leur joueur. Et ça tombe bien car cette fois-ci, les dirigeants bavarois semblent prêts à sortir le chéquier. D'après les informations du Telegraph, le Bayern Munich préparerait en effet une offre de 50 millions de livres, soit environ 56M€, pour s'attacher les services du joueur de 24 ans. Une proposition qui pourrait donc séduire le club de Manchester. Et cette offre devrait arriver sur la table des dirigeants mancuniens au tout début du mercato, soit dans quelques semaines. Sauf si la FIFA décide de modifier les dates du marché des transferts.