Le Bayern Munich touche au but pour Leroy Sané !

Aujourd'hui, la Bundesliga semble être le championnat européen le plus proche de reprendre son activité, puisque la date du 15 mai aurait été ciblée par les autorités du football germanique pour la reprise. Les clubs ont déjà repris l'entraînement depuis un mois pour certains, et tout porte à croire que les supporters allemands reverront du football cette saison, même si ça sera depuis leur salon.

Mais en coulisses, on travaille déjà sur la saison prochaine. Ce n'est pas un secret, le Bayern Munich compte vivre un été mouvementé, et a déjà lancé les grands travaux. Alphonso Davies et Thiago Alcantara ont ainsi prolongé leur contrat, alors que Manuel Neuer devrait suivre. Dans le sens des arrivées, Dayot Upamecano ne devrait finalement pas atterrir en Bavière cet été, mais les Munichois touchent au but pour leur grand objectif depuis des années déjà : Leroy Sané.

Le Bayern vers une bonne affaire

C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien Bild en cette soirée de mardi. L'international allemand aurait ainsi trouvé un accord avec le champion de son pays, autour d'un contrat de cinq ans, après avoir refusé les différentes approches de Manchester City. Mais surtout, on apprend que les discussions avancent bien. Le Bayern Munich aurait lancé les négociations autour de 40 millions d'euros, et leurs homologues mancuniens pourraient accepter une proposition qui se situerait entre les 50 et les 60 millions d'euros.

Le club bavarois compte s'appuyer sur le fait que le contrat du joueur expire en 2021 pour obtenir une belle ristourne, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de montants à trois chiffres pour l'Allemand. Tout porte donc à croire que le Bayern Munich tient son nouveau galactique, et ce n'est probablement pas terminé puisque Timo Werner (RB Leipzig) pourrait bien être le prochain. Reste tout de même à voir comment l'ancien de Schalke 04 reviendra après sa grave blessure au genou en août dernier qui l'a tenu éloigné des terrains toute la saison.