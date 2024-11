Le Portugal s’enflamme pour la prestation XXL de Vitinha

Le Portugal d’un Cristiano Ronaldo record n’a pas fait de détail contre la Pologne (5-1), orpheline de Robert Lewandowski. Avec ce large succès, la sélection de Roberto Martinez valide son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Auteur d’un doublé, CR7 fait encore et toujours la Une des médias au pays. Il a même été élu homme du match par A Bola mais il y a un homme qui a changé la physionomie de la rencontre. C’est Vitinha. Car cette victoire est un peu un trompe-l’œil. Avant la pause, le score était encore vierge et le jeu franchement poussif, mais l’entrée du Parisien, à la place de son coéquipier en club, João Neves, a tout changé. C’est bien simple, tout passait par ses pieds. «Tout était à jeter en première période, probablement la pire du Portugal de l’ère Martinez» tacle le Correa da Manha ce matin.

La suite après cette publicité

Outre sa belle passe décisive pour la reprise acrobatique de Ronaldo en fin de rencontre, l’ancien du FC Porto a allumé la lumière dans le jeu du Portugal. Alors qu’il n’a disputé que 45 minutes, il est le 3e joueur du match à avoir touché le plus de ballons (78). Il n’a manqué qu’une seule de ses 71 passes, dont 25 ont été tentées dans le dernier tiers du terrain. Son influence fut considérable. Il est d’ailleurs à la récupération du cuir sur le 3e but signé Bruno Fernandes. A Bola lui a même accordé la meilleure note du match, un 7, après celle de son capitaine (8). «Entré après la pause, il a ajouté de la couleur à la situation grisâtre des 45 premières minutes. Plus rapide et dynamique, il a fait (beaucoup) mieux jouer le Portugal. Il est à la passe pour le but beau but de Ronaldo, celui du 5-0. Il fut génial et a donné de bien meilleures variétés dans le jeu !» résume le quotidien sportif.

Vitinha : «l’entraîneur a ses choix et je comprends ses choix»

Les observateurs ont d’ailleurs pu s’étonner de son statut de remplaçant en début de rencontre, alors qu’il n’était plus sorti du onze depuis un an. Son entrée en jeu est venue rappeler pourquoi il a l’étoffe d’un titulaire. «L’entraîneur a ses choix et je comprends ses choix, expliquait Vitinha après la rencontre. Nous sommes contents de cette victoire devant notre public. Nous avons fini par encaisser un but à la fin, ce qui ternit toujours un peu ce qu’on a fait mais ça fait partie du jeu. Nous avons joué un excellent match, la victoire était plus que méritée», jugeait le milieu de terrain pour qui ce fut l’une des meilleures performances collectives de la Seleçao ces derniers mois. «Je pense que c’est sans aucun doute l’un des meilleurs matchs de l’équipe. Mais je ne vais pas dire que c’était le meilleur.»

La suite après cette publicité

Pour Roberto Martinez en revanche, il n’y a pas eu de doute. «Nous sommes très heureux car la première mi-temps a été très, très mauvaise par rapport à ce que nous voulions faire. Nous avons perdu notre concentration, nous étions très frustrés. La seconde mi-temps a été la meilleure que je n’ai jamais vue de notre part. Nous avons joué en équipe, avec concentration et mis beaucoup de qualité dans tout ce que nous avons fait. Ce n’est pas facile d’essayer de gagner chaque match, de marquer cinq buts et de gagner devant nos supporters. C’était très spécial.» Pour autant, il a minimisé l’apport de Vitinha. «Je pense que c’était une situation générale. Vitinha est entré et a très bien joué, ce n’est pas un joueur qui a tout changé, la mentalité, l’intelligence. Nous avons pu exploiter les espaces de la Pologne, mais bien sûr, cela aide quand nous avons des joueurs comme Vitinha.»

Un titulaire indiscutable en devenir

Nul doute que ce dernier a marqué des points dans l’esprit de son sélectionneur. «Sans mes coéquipiers, je ne suis personne, assurait le Parisien après la rencontre. J’ai bien commencé, mais maintenant, il faut battre la Croatie, c’est la chose la plus importante pour nous. Il faut juste être un peu plus calme, un peu plus détendu avec le ballon, pour réfléchir au jeu. Arrêtez d’essayer de marquer à tout prix. Quand on force trop, c’est parfois pire dans le jeu, on casse nous-mêmes notre jeu. Il faut savoir garder le contrôle du match. C’est ce que nous avons fait en seconde période et c’est ce qui a fait la différence.» Joueur d’équipe, le milieu de 24 ans n’a pas souhaité tirer la couverture sur lui. Il n’empêche, le voilà en train de devenir un membre important d’une Seleçao 5 étoiles, et qui sera l’une des favorites à la victoire finale en Ligue des Nations, comme lors de la victoire en 2019.