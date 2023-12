OGC Nice : Melvin Bard rêve de l’équipe de France

Titulaire indiscutable à gauche de la défense de l’OGC Nice - meilleure arrière-garde de Ligue 1 après 14 journées (5 buts encaissés) - le latéral français formé à l’OL Melvin Bard s’adapte parfaitement aux principes de son nouvel entraîneur, Francesco Farioli. Et dans un entretien accordé à Free Ligue 1, l’ancien Gone ne cache pas son souhait de porter un jour le maillot de l’équipe de France A, et ce après avoir connu les Bleus des U17 aux Espoirs (3 sélections).

«L’équipe de France ? Comme tous les jeunes footballeurs on rêve de ça, de jouer avec les A et d’aller là-haut au château et de vivre les émotions incroyables comme on a pu vivre, du coup moi d’un peu plus loin, mais en 2018 avec la Coupe du Monde», a déclaré l’Aiglon de 23 ans, présent dans le onze de départ lors des 14 rencontres de Ligue 1 sous le maillot du Gym, avec 2 passes décisives délivrées au compteur.