Neymar rembarre publiquement un club

« J’aimerais beaucoup jouer avec lui aux Corinthians. Bien qu’il soit fan de Santos, je pense qu’il a beaucoup d’amis au Corinthians, nous avons passé de bons moments, il est une source d’inspiration pour beaucoup. J’espère que tout ira bien et qu’il sera heureux où qu’il aille ». Au début du mois, Memphis Depay avait confié qu’il rêverait de voir Neymar le rejoindre au Corinthians. Libre de tout contrat à partir de juillet 2025, le joueur de 32 ans fait énormément parler de lui.

Et dernièrement, alors qu’il participait à un tournoi de poker, l’un des joueurs demande au Ney s’il peut venir au Corinthians. « Je respecte beaucoup les Corinthians, mais il faut aussi beaucoup respecter Santos », a déclaré l’ancien Parisien. Et quand le joueur de poker le relance en lui demandant de jouer qu’un an au Timão, Neymar reste fidèle au Peixe. « Je sais que je suis encore jeune, mais c’est très difficile, n’est-ce pas ? Santos est l’équipe de mon cœur », a-t-il dit, dans des propos relayés par ESPN. C’est dit.