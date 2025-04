OM : le constat étonnant de Roberto De Zerbi après la gifle reçue contre Monaco

Présent en conférence de presse après la déroute des siens (0-3) contre l’AS Monaco lors de la 29e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi était forcément frustré. Pour autant, face aux journalistes, le technicien italien a conservé un optimisme certain. «C’est un match difficile à analyser parce qu’en première mi-temps on a très bien joué. On a joué mieux qu’eux. On n’a pas pris de risque. On a eu l’occasion de marquer. Le premier but est bête, on n’est pas censé le prendre. Ça nous arrive trop souvent. Je ne pense pas que le 3-0 soit juste. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à gérer. J’ai toujours dit ma vérité, on est toujours en vie et présents pour lutter. On a de grandes possibilités de se qualifier en Ligue des champions. Cette semaine, l’équipe s’est bien entraînée. Il n’y a rien à dire aux joueurs. Quand c’est le cas, je le dis, parfois de manière forte. Ils ont bien joué, je suis désolé pour les joueurs. Ils avaient bien préparé le match. Désolé aussi pour les gens venus de Marseille. Mais je reste optimiste, plus qu’après certaines défaites et même certaines victoires qu’on a eues cette saison».

Et d’ajouter : «il y a toujours de l’inquiétude mais je suis optimiste quand je vois notre première mi-temps. Garcia a apporté plus de vitesse que Cornelius. On pense à des solutions avec le staff mais le changement peut faire plus de mal que de ne rien changer. Balerdi est super important pour nous, j’espère qu’il reviendra vite. Il faut retrousser nos manches, travailler plus, gagner contre Montpellier. Les autres équipes ont des confrontations directes. Ce sera le dernier à tomber qui ira en Ligue des champions, l’équipe qui en veut le plus. Je sais que mes joueurs le veulent absolument. S’il faut être dur et avoir des mots forts je le fais. Il faut jouer et faire de notre mieux». Le message est passé !