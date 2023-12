L2 : Laval reste leader, Auxerre renversant, Saint-Etienne n’y arrive plus

En marge du succès ô combien important dans la lutte pour le maintien de Troyes à Bordeaux (0-1) plus tôt dans l’après-midi, 9 rencontres étaient au programme à l’occasion du traditionnel multiplex comptant pour la 16e journée de Ligue 2. Dans un choc au sommet opposant Laval à Grenoble, le SLMFC a résisté au GF38 (1-1) afin de garder les commandes du championnat. Au terme d’un premier acte catastrophique contre Quevilly Rouen-Métropole, Auxerre a fait preuve de caractère pour revenir dans la partie avant de prendre les commandes en seconde période (3-2). L’AJA réalise la bonne opération de la soirée et reste au contact du wagon de tête. Restant sur trois défaites de rang en championnat, Saint-Etienne a encore mordu la poussière à Amiens (0-1) et se retrouve distancé dans la course à la promotion.

Classement live Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 33 16 8 10 3 3 19 11 2 Angers 31 16 12 9 4 3 27 15 3 Auxerre 29 16 15 8 5 3 33 18 4 Grenoble 28 16 5 7 7 2 21 16 5 Pau 26 16 1 7 5 4 28 27 6 Guingamp 24 16 7 6 6 4 21 14 7 ASSE 24 16 1 7 3 6 16 15 8 Ajaccio 24 16 1 6 6 4 16 15 9 Rodez 23 16 3 6 5 5 26 23 10 Amiens 23 16 -2 6 5 5 14 16 11 Paris FC 20 16 -2 6 2 8 18 20 12 Caen 19 16 0 5 4 7 24 24 13 Annecy 19 16 -3 4 7 5 19 22 14 Concarneau 19 16 -5 5 4 7 16 21 15 Bordeaux 18 16 -6 5 4 7 16 22 16 Bastia 17 16 -6 4 5 7 14 20 17 Troyes 16 16 -2 3 7 6 17 19 18 Dunkerque 13 16 -11 3 4 9 13 24 19 QRM 12 16 -5 2 6 8 20 25 20 Valenciennes 11 16 -11 1 8 7 9 20 Voir le classement complet

Tenu en échec à Ajaccio (1-1), Angers rate l’opportunité de s’adjuger la tête du classement et demeure au second rang. Dans les autres rencontres, Pau et Valenciennes ont concédé le point du nul respectivement face Dunkerque (1-1) et Annecy (0-0). En grande difficulté depuis plusieurs semaines, Caen a dominé Bastia (1-0) pour la première de Nicolas Seube sur le banc normand. Si Guingamp s’est incliné au stade du Roudourou face au Paris FC (0-1), Rodez a de son côté mis un terme à une série de cinq matchs sans succès en remportant son duel face à Concarneau (2-0) pour réintégrer la première moitié du classement.

Tous les résultats de 19 heures

Ajaccio 1 - 1 Angers : Jacob (27e) / El Melali (41e)

Amiens 1 - 0 Saint-Etienne : Leautey (45e)

Auxerre 3 - 2 Quevilly-Rouen : Perrin (45e), Sinayoko (54e), Onaiwu (65e) / Gbelle (34e), Soumano (39e)

Caen 1 - 0 Bastia : Mendy (88e)

Guingamp 0 - 1 Paris FC : Kebbal (69e)

Laval 1 - 1 Grenoble : Goncalves (80e) / Benet (59e)

Pau 1 - 1 Dunkerque : Saivet (4e) / Baghdadi (49e)

Rodez 2 - 0 Concarneau : Danger (15e), Hountondji (62e)

Valenciennes 0 - 0 Annecy