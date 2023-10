LdC : la Real Sociedad punit Salzbourg, Braga renverse l’Union Berlin dans un match fou

La suite après cette publicité

Pour le retour de la Ligue des Champions ce mardi, la Real Sociedad se déplaçait sur la pelouse de Salzbourg tandis que l’Union Berlin recevait dans le même temps Braga. Dans la première rencontre, les Autrichiens avaient une belle occasion de partir seuls en tête du groupe D en cas de victoire après leur victoire contre le Benfica lors de la 1ère journée. Les Espagnols, de leur côté, pouvaient glaner leur première victoire dans la compétition après un mach nul frustrant contre l’Inter. Et les joueurs d’Imanol Alguacil réalisaient d’ailleurs une première période de grande qualité ponctuée par deux réalisations de Mikel Oyarzabal (7e, 0-1) et de Brais Mendez (27e, 0-2). En seconde période, Salzbourg obtenait un pénalty mais la VAR annulait finalement et logiquement cette décision (51e) et la Real Sociedad pouvait gérer son avantage sans s’affoler. Grâce à ces trois points supplémentaires, les Espagnols prennent donc provisoirement la tête du groupe D.

Dans l’autre rencontre de ce multiplex, l’Union Berlin et Braga se présentaient sur la pelouse avec le même objectif, prendre leurs premiers points sur la scène européenne après leur défaite respective lors de la précédente journée. Les Allemands, très convaincants notamment par l’intermédiaire de leur capitaine, se procuraient plusieurs situations chaudes avant que Sheraldo Becker n’inscrive un doublé, dont une frappe splendide pour lancer idéalement son équipe vers la victoire (30 et 37e, 2-0). Néanmoins, les Portugais réduisaient le score juste avant la mi-temps grâce à Sikou Niakaté (41e, 2-1) et Armindo Bruma répondait à la frappe de Becker en envoyant un missile pour égaliser peu après le retour des vestiaires (51e, 2-2). Malgré des occasions de part et d’autre, le score ne bougeait plus jusqu’au temps additionnel, moment choisi par André Castro pour climatiser l’Olympiastadion (90e+4, 2-3). Une victoire qui permet d’ailleurs à Braga de retrouver le Real Madrid et le Napoli en tête du groupe C avant le choc entre les deux équipes.