PSG : Danilo Pereira complimente Lionel Messi avant le match face au Real Madrid

La suite après cette publicité

Dans un entretien pour le quotidien Ouest-France ce lundi, le milieu de terrain du PSG Danilo Pereira s’est montré très élogieux au sujet de Lionel Messi. Le Portugais, qui joue également avec Cristiano Ronaldo en sélection, a expliqué ce qui faisait la différence entre ses deux joueurs et les autres. « En fait, quand on pense qu’on peut faire un truc contre eux, ils ont déjà fait quelque chose de différent pour vous dribbler, anticiper l’action. Ils pensent plus vite que nous, je ne sais pas » raconte le milieu défensif de 30 ans.

À la veille du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid, Pereira a encensé l’attaquant argentin qui a pourtant eu quelques difficultés depuis son arrivée dans la capitale. « Ce qu’il fait, ça a l’air si facile. Si simple. Mais ça ne l’est pas, vraiment pas. À l’image de son but contre Manchester City au Parc. Tu te dis, tiens il frappe. En fait tu as même l’impression qu’il fait une passe vers le gardien. Je ne sais même pas comment il fait. Et ça va au fond, à l’opposé de l’endroit où tu étais sûr que ça partirait » explique le Parisien.

Pour ce choc des 1/8èmes PSG - Real, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire 2-1 du PSG pour tenter de remporter 1 570 € (cote à 7,85). (cotes soumises à variation)