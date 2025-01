L’Angleterre est sous le choc après l’annonce de Mohamed Salah

«Je veux gagner la Premier League. C’est probablement parce que nous n’avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du COVID) et aussi, parce que c’est ma dernière année dans le club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville.» Mohamed Salah commence très fort cette année 2025. Non pas par ses performances hors du commun dont il est coutumier du fait, même depuis la venue d’Arne Slot, mais bien par ses velléités de quitter Liverpool à la fin de son contrat en juin prochain. C’est aussi sa manière à lui de mettre la pression sur ses dirigeants, comme nous vous l’expliquions un peu plus tôt dans la journée.

Le futur nous dira si cette stratégie est la bonne ou si l’Égyptien quittera bel et bien le club qu’il a rejoint en 2017 en provenance de la Roma contre 42 M€. Toujours est-il que ses propos ont fait l’effet d’une bombe en Angleterre, où personne ne s’attendait à cela, alors même que les Reds sont leaders de Premier League avec 6 points d’avance, à deux jours de la réception de Manchester United (20e journée, 17h30 à Anfield). Le sujet a très rapidement fait la une des médias, d’autant que les situations contractuelles autour de l’ailier mais aussi de Virgil van Dijk et de Trent Alexander-Arnold (2025 eux aussi) animent régulièrement les actualités anglaises en ce moment.

La presse anglaise croit en la théorie du coup de pression

Pour la plupart des titres de presse, il s’agit avant tout d’un nouveau coup de poker de la part de l’Égyptien. «L’observation de Salah selon laquelle il s’agit de sa "dernière année" à Liverpool a été sa dernière occasion de faire référence au conflit contractuel en cours avec le club» écrit The Athletic, n’oubliant pas de préciser que «le joueur de 32 ans est désormais autorisé à discuter et à signer un accord avec des clubs étrangers». Même l’auteur de l’interview sur Sky Sports, Patrick Davison, est convaincu de la volonté farouche du joueur de rester encore au club où il cumule 231 buts et 101 passes décisives en 375 apparitions.

«Je pense qu’il veut prolonger son séjour à Liverpool. Au cours de l’interview, il a de nouveau déclaré que c’était sa "dernière année" avec le club mais je pense qu’il ne veut pas que ce soit le cas. Quoi qu’il arrive, il semble déterminé à ne pas laisser ce problème l’empêcher de jouer et de remporter un autre titre de Premier League pour les Reds», assure le journaliste. Il y en a un tout de même qui est peut-être en train de retourner sa veste dans ce dossier Salah, c’est l’influent Jamie Carragher. Il y a encore quelques jours, la légende de Liverpool et consultant star en Angleterre, témoignait de sa confiance. Cette fois, il fait part de son exaspération.

S’il n’a pas commenté directement la situation, il s’est permis sur X (anciennement Twitter) de valider les propos d’un suiveur des Reds sur la BBC. «Je suis tellement, mais tellement ennuyé par toutes ces histoires de contrats. J’espère vraiment qu’ils prolongeront tous (Salah, Van Dijk et Alexander-Arnold), mais sinon, Liverpool continuera, peu importe qui partira.» Et si Mohamed Salah s’était finalement tiré une balle dans le pied en voulant régler sa situation au plus vite ? L’accueil d’Anfield dimanche sera déjà un bon indicateur, tout comme la réaction d’Arne Slot lors de son prochain point avec la presse.