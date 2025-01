Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

S’il était difficile de se prononcer avec conviction sur l’avenir de Mohamed Salah, courtisé depuis de nombreux mois par l’Arabie saoudite, l’attaquant égyptien a pris tout le monde à contre-pied avec une annonce fracassante ce vendredi. Dans un entretien accordé à Sky Sports, Salah a en effet annoncé qu’il s’agissait très probablement de sa dernière saison chez les Reds, où il était arrivé en 2017, en provenance de la Roma.

La suite après cette publicité

À l’époque, personne n’aurait vraiment pu imaginer que le Pharaon deviendrait le joueur qu’il est aujourd’hui, à savoir le troisième meilleur buteur de l’histoire du club, et un candidat presque chaque année au TOP 5 du Ballon d’Or. Ces derniers jours, il avait encore fait tomber un nouveau record en devenant le premier joueur des Reds à marquer au moins 20 buts lors de 8 saisons consécutives. Tant de souvenirs, entre cette victoire en Ligue des Champions en 2019, ou ce titre de champion d’Angleterre en 2020, qui lui ont assuré une place au panthéon des plus grands joueurs de l’histoire du club.

Les prochaines semaines devraient nous aider à mieux savoir ce qu’il fera

Ces dernières semaines, Salah avait déjà multiplié les sorties publiques, en affirmant qu’aucune négociation n’avait été entamée avec Liverpool pour prolonger son contrat, qui expirera au mois de juin. Cette fois, il s’est montré un poil plus affirmatif : «je veux gagner la Premier League. C’est probablement parce que nous n’avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du COVID) et aussi, parce que c’est ma dernière année dans le club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville.»

La suite après cette publicité

Où va jouer Mohamed Salah la saison prochaine ? Liverpool PSG Arabie Saoudite Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Il a poursuivi : «il est nécessaire que nous gagnions un autre trophée avant de partir tous ensemble. Nous avons presque tout gagné, mais nous avons remporté la Premier League une fois. J’espère que nous pourrons la gagner deux fois, ce qui serait formidable», avant d’être une dernière fois relancé sur la possibilité de rester à Liverpool. Cette fois, il a laissé une toute petite fenêtre de tir : «si c’est vraiment ma dernière saison ici ? Jusqu’à présent, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n’y a eu aucun progrès. On va attendre et voir. » Reste désormais à savoir où s’écrira l’avenir de l’Égyptien. En Europe ou en Arabie saoudite ? À moins que cette nouvelle sortie s’apparente à un dernier coup de bluff pour tenter de bouger Liverpool…