Serie A : l'Inter tenue en échec par le Genoa

Dans la course au titre, l'Inter a raté une très belle occasion de reprendre la première place du championnat. Après le match nul entre l'AC Milan et l'Udinese, les coéquipiers d'Edin Dzeko pouvaient s'envoler en tête en cas de victoire face au Genoa, 19eme au classement, et à l'agonie depuis le début de saison.

Pourtant, même face à une équipe qui a déjà perdu 12 fois en 27 matchs cette saison, l'Inter n'a jamais su trouver la faille. Malgré une très nette domination (73% de possession, 20 tirs), les Nerrazurri ratent le coche et pourront avoir des regrets. Au classement, l'Inter reste deuxième à deux points du Milan, seul en tête.