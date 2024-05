L1 : les sept plus gros clubs vont toucher la manne CVC

Alors que les situations économiques des clubs de Ligue 1 sont supervisées de près, ce bonus va permettre aux sept plus grands clubs de l’Hexagone de renflouer les caisses. Comme l’indique RMC Sport, ces sept écuries du championnat de France vont percevoir le restant d’une somme versée par le fonds d’investissement CVC, grâce à l’accord conclu en 2022. Les clubs ont le choix de toucher cet argent avant la fin juin 2024 pour que ce versement soit inclus dans l’exercice 2023-2024, ou après le 30 juin pour la saison prochaine.

Ce partage est prévu comme suit : le PSG obtiendra 116,5 millions d’euros (sur un total de 200 millions), l’OM et l’OL 50 millions d’euros chacun (sur les 90 millions qu’ils doivent toucher), alors que Lille, Monaco, Rennes et Nice percevront 46 millions d’euros chacun (sur un total de 80 millions). Des clubs de Ligue 2 avec des projets nécessitant de gros investissements (Bastia, Grenoble, Paris FC, Pau, QRM et Rodez), et d’autres sans investissement majeur (Amiens, Caen, Guingamp, Valenciennes) sont également inclus dans ce calcul et recevront 1,5 millions chacun. À noter que ces revenus seront destinés à des investissements sur la marque et le marketing, et non pour combler d’éventuelles pertes.