La Ligue 1 s'offre une nouvelle polémique XXL autour de l'arbitrage

La polémique autour de l'arbitrage en ce début de saison n'en finit plus. Alors que seize expulsions avaient déjà été ordonnées lors des trois premières journées - soit plus d’un match sur deux qui se termine à moins de 22 sur la pelouse - on compte maintenant un total de 34 cartons rouges en huit journées. En Ligue 2, c'est déjà 45 cartons rouges distribués en neuf journées. À titre comparatif, le Championnat espagnol en est à 19 cartons (6 journées), alors que celui d'Italie en compte 15 pour le moment (7 journées).

«Comme tous les ans, à chaque début de saison, on fixe un certain nombre de consignes. On a remis l'accent sur la protection des joueurs et leur intégrité physique, car on ne peut pas se satisfaire qu'un match se termine avec deux blessés de chaque côté ou plus. L'autre enseignement de la saison écoulée, c'est l'augmentation des contestations», expliquait en début de saison Stéphane Lannoy, le directeur technique adjoint de l'arbitrage en Ligue 1. Seulement voilà, les derniers événements survenus ce week-end inquiètent de plus en plus les clubs.

Le Stade de Reims pas épargné

Au stade Auguste-Delaune, le Stade de Reims a dû faire sans Bradley Locko, expulsé à la 22e minute, pour avoir heurté la cheville du Monégasque Breel Embolo. M. Bollengier a immédiatement sorti son carton rouge, alors que le contact entre les deux joueurs était pourtant contestable. «L'arbitre a tué le match (...) J'ai discuté avec l'entraîneur de Monaco (Philippe Clement) et il a dit aussi que ce n'était pas un carton rouge. L'arbitre assistant n'a pas beaucoup joué au foot. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas utilisé le VAR», expliquait Oscar Garcia, le coach rémois, après la débâcle (0-3).

Avec cette cinquième expulsion subie (soit plus que tous les clubs de Premier League (4)), les Champenois ont joué plus d'un quart de leur temps de jeu en infériorité numérique (720 minutes) depuis le début de saison. «Ils nous font payer quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Je suis désolé pour mes joueurs, car l'arbitre a joué avec leur métier», ajoutera Oscar Garcia, en conférence de presse. Après une explication avec les joueurs de Reims et le capitaine Yunis Abdelhamid, M. Bollengier avouera qu'il s'agit «d'un geste non maitrisé. Sur chaque geste non maitrisé, on doit mettre rouge». M. Bollengier aurait pu alors expulser le milieu de Monaco, Maghnes Akliouche, qui a heurté au sol le gardien rémois Yehvann Diouf (50e), mais a choisi de sortir le jaune. Un manque de cohérence déploré par le club champenois.

Une expulsion historique à Nice

À l'Allianz Riviera de Nice, les spectateurs pouvaient à peine profiter du coup d'envoi de la rencontre que M. Dechepy avait déjà expulsé Jean-Clair Todibo après neuf secondes de jeu. Un record depuis qu'Opta analyse la compétition (2006-2007). Le défenseur azuréen a été sanctionné après avoir fait tomber l'attaquant d'Angers Abdallah Sima, qui partait seul au but. Mais pourtant, Todibo n'était pas le dernier défenseur et cela remet en doute l'application de la règle de l'anéantissement d'une occasion nette de but.

«Un choix arbitraire qui me choque et qui condamne mon équipe à commencer le match avec un gros désavantage. Les décisions des arbitres en ce début de saison sont très discutables, voire scandaleuses et j'espère que la LFP fera quelque chose pour y remédier», écrira Todibo sur son compte Twitter, après son expulsion. En seconde mi-temps de ce Nice-Angers (0-1), M. Dechepy sanctionnait Sofiane Boufal d'un second jaune pour une simulation dans la surface, alors qu'il semblait bien avoir été touché. Une expulsion «étrange» pour son coach, Gérald Baticle. En pause jusqu'au 30 septembre prochain en raison de la trêve internationale, la Ligue 1 aura quelques jours pour étudier la question de l'arbitrage. Selon RMC Sport, les entraîneurs du Championnat ont d'ailleurs été conviés à visiter le centre de visionnage du VAR par le patron de l'arbitrage, Pascal Garibian pour dégonfler la polémique.